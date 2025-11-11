bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте кой няма да играе срещу България

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания
Lap.bg

Скандалът с участие на футболисти, треньори и съдии от турския футбол в залагания на мачове ще се отрази и на... българския национален отбор. 

"Лъвовете" всъщност са косвени печеливши, тъй като разкритията и наказанията засегнаха и националния отбор на Турция, който ще се изправи срещу националния ни тим на 15 ноември в среща от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Сред 1024-те играчи, които осъмнаха със спрени права заради участие в залози, е и Ерен Елмалъ от Галатасарай. Той бе повикан за мача с България. 

Оправдание

Всъщност 25-годишният Елмалъ е сред малцината футболисти от елита в Турция, участвали в схемата. 

Повечето от уличените и наказани са от долните дивизии. 

 
 
 
Защитникът има 20 мача за националния отбор, като 6 от тях е играл през 2025 г. Той е юноша на Касъмпаша, а след това игра за Силивриспор, Трабзонспор и от 2025 г. е футболист на Галатасарай. 

Елмалъ остана на пейката през октомври 2025 г., когато Турция победи България с 6:1 в София. 

Той самият призна, че е правил залози, но преди 5 години и за мач, в който не играе неговият отбор. 

Още наказани

Според изданията в Турция, голяма част от залагащите са използвали сайтове и у нас, а още в Албания и Кипър

След по-известните наказани са  вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът Неджип Уйсал и съотборникът на Елмалъ - Метехан Балтаджъ.

Снимка: Lap.bg

Двама са наказаните и от отбора, воден от Станимир Стоилов Гьозтепе - Угюр Каан Йълдъз и Фуркан Малак. Вторият е преотстъпен в трета дивизия на Швеция.

Заради огромния брой санкционирани, от турската федерация поискаха от ФИФА да обособи извънреден 15-дневен трансферен прозорец, в който да бъдат заменени наказаните футболисти. Мачовете в долните дивизии са отложени с 2 седмици за сега. 

17 футболни съдии са в затвора, като именно от тях тръгна разследването за един от най-големите скандали със залози в историята на европейския футбол. 

