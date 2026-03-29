"Магьосник на терена" - Спортинг и Щутгарт поздравиха Балъков

Спортинг Лисабон и Щутгарт, с чиито екипи Красимир Балъков придоби световна слава, поздравиха легендата по случай 60-ия му рожден ден.

"Магьосник на терена и поет с топката в краката. Честит празник, Балъков", написаха от Спортинг в социалните мрежи навръх юбилея.

Героят от САЩ '94 записа 60 гола и 17 асистенции в 168 мача за "лъвовете". Със "зелено-белите" той спечели Купата на Португалия през сезон 1994/1995, когато начело на гранда беше Карлош Кейрош.

Um mago dentro de campo e um poeta com a bola nos pés



Parabéns, Balakovpic.twitter.com/huuWLPLvai — Sporting CP (@SportingCP) March 29, 2026

Последва трансфер в германския Щутгарт.

"298 официални мача, 73 гола, 66 асистенции – носител на Купата на Германия през 1997 г., белязал цяло поколение фенове на Щутгарт и заедно с "Магическия триъгълник" омагьосвал стадиона.

Красимир Балъков днес празнува своя 60-и рожден ден. Пожелаваме ти всичко най-добро и най-вече много здраве, Бала!", поздравиха го "швабите".

298 Pflichtspiele, 73 Tore, 66 Assists – DFB-Pokalsieger 1997, eine ganze Generation von VfB-Fans geprägt und gemeinsam mit dem „Magischen Dreieck“ das Stadion verzaubert.



Krassimir #Balakov feiert heute seinen 60. Geburtstag. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem ganz viel… pic.twitter.com/aSm1jTHW80 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) March 29, 2026

Визитката на Бала

- Играе за Етър (1983-1990), Спортинг (1991-1995) и Щутгарт (1995-2003).

С „виолетовите” в „А“ група има 143 мача и 35 гола. Шампион на България за 1990/1991 г, бронзов медалист през 1989 и 1990 г.

- Носител на Купата и Суперкупата на Португалия през 1995 със Спортинг, финалист за купата през 1994, вицешампион през 1995 и бронзов медалист през 1991, 1993 и 1994, обявен е за най-добър футболист в Португалската Суперлига през 1992 г. от в. „А Бола“.

- Носител на Купата на Германия през 1997 с Щутгарт, вицешампион през 2003, финалист за КНК през 1998, носител на Купа Интертото през 2000 и 2002 г.

- Има 92 мача и 16 гола за националния отбор, играл е на две световни и едно европейско първенство, като по този начин заема четвърта позиция в ранглиста за най-много участия след Стилиян Петров, Борислав Михайлов и Христо Бонев. Футболист номер 1 на България за 1995 и 1997 г.

- Сърцето на отбора ни на световното в САЩ през 1994 г., избран е в Идеалната единайсеторка на световното първенство. На американска земя Бала носи фланелката с номер 20 и играе във всички 7 мача, които България изиграва до спечелването на бронзовите медали в Лос Анджелис.

- Последният му с националния екип е на 30 април 2003 г. - приятелски мач с Албания в София.

Почетен гражданин на Велико Търново.

Честит рожен ден!