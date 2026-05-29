Откриха Световната купа по спортна акробатика в Бургас (ВИДЕО)

Морският град е домакин за трети път

Над 500 акробати от 15 държави ще участват в Световната купа, която започна днес в Бургас.

В рамките на надпреварата ще се проведе и съпътстващият турнир Acro Cup, а входът за зрители е свободен. Състезанието беше открито от спортния министър Енчо Керязов. След решение на Международната федерация по гимнастика, спортистите от Русия и Беларус отново се състезават под националните си флагове.

Това е третото издание на Световната купа по спортна акробатика в морския град.

Благодарности към Йовчев и Дунев

"Пожелавам на всички състезатели и треньори успешно състезание. Бъдете спокойни и покажете най-доброто, на което сте способни. Най-вече ви пожелавам да изпитате удоволствие от това, което правите", заяви Керязов.

"Моята кариера премина през спортната акробатика и отлично познавам трудностите и напрежението преди излизането на квадрата"

"Благодаря на Йордан Йовчев и Красимир Дунев - две големи спортни личности и вдъхновение за всички нас.", добави министърът, преди с усмивка да признае, че проявява огромна воля да не се върне в средата на квадрата.

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта
