Малък Ицо Стоичков вече е на една година!

Внукът на великият Христо Стоичков, който носи неговото име, стана на година!

Синът на голямата дъщеря на Камата Христина и половинката ѝ Карлос - Христо Жулиен Креспо Стоичков, отпразнува своя рожден ден.

Поздравът от дядо

В социалните мрежи Стоичков публикува мила снимка на внука си.

"Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай мечтите си! Ако една от тях е "Златната топка", сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!", пише Камата.

На кадъра Христо-внук си играе със "Златната топка" - най-ценния индивидуален футболен трофей, който дядо му спечели през 1994 г.

Внуците

Стоичков многократно е споделял, че внуците му са най-голямата му радост в живота.

Освен Христо, той има и внучка - Миа, която е дъщеря на Михаела. Красивата госпожица вече е на 9 години!

