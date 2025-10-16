bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Малък Ицо Стоичков вече е на една година!

Внукът на Камата позира с най-ценната футболна награда на дядо си

Малък Ицо Стоичков вече е на една година!
Facebook

Внукът на великият Христо Стоичков, който носи неговото име, стана на година! 

Синът на голямата дъщеря на Камата Христина и половинката ѝ Карлос - Христо Жулиен Креспо Стоичков, отпразнува своя рожден ден. 

Поздравът от дядо 

В социалните мрежи Стоичков публикува мила снимка на внука си.

"Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай мечтите си! Ако една от тях е "Златната топка", сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!", пише Камата. 

На кадъра Христо-внук си играе със "Златната топка" - най-ценния индивидуален футболен трофей, който дядо му спечели през 1994 г.

Внуците

Стоичков многократно е споделял, че внуците му са най-голямата му радост в живота. 

Снимка: Instagram

Освен Христо, той има и внучка - Миа, която е дъщеря на Михаела. Красивата госпожица вече е на 9 години!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Христо Стоичков рожден ден поздрав внучка внук христина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално: Кубрат Пулев ще защитава титлата си на 12 декември в Дубай

Официално: Кубрат Пулев ще защитава титлата си на 12 декември в Дубай
Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Левски подкрепи Вуцов: Не на вербалната агресия

Левски подкрепи Вуцов: Не на вербалната агресия
Европейският шампион Божидар Андреев вече е татко!

Европейският шампион Божидар Андреев вече е татко!
Разкриха изнасилвача от имението на Шумахер

Разкриха изнасилвача от имението на Шумахер

Последни новини

Левски подкрепи Вуцов: Не на вербалната агресия

Левски подкрепи Вуцов: Не на вербалната агресия
Светослав Вуцов напуска националния... временно

Светослав Вуцов напуска националния... временно
Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Европейският шампион Божидар Андреев вече е татко!

Европейският шампион Божидар Андреев вече е татко!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV