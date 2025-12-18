Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Никола Цолов изпраща изключително успешна година, която му дава увереност, че най-доброто предстои.

Родният талант се изкачи от Формула 3 във Формула 2 и дори вече кара в по-високия клас, като завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби в началото на декември.

Именно това негово представяне му дава увереност, че скоро ще сбъдне мечтата на всяко едно момче на пистата - да кара във Формула 1.

Постоянство

"Със сигурност искам да завършвам през цялото време в топ 5. Това е нещо, което вече направих в тези два кръга и вярвам, че е напълно постижимо догодина. Горе-долу това ми е целта - нямам нещо конкретно, но искам да имам добри уикенди и впечатляващи резултати. Постоянството е важно, но за мен също така е много важно да имаш на моменти много добри уикенди, защото това те различава от другите и те прави специален. Постоянството се изгражда и мисля, че е много по-лесно за достигане, отколкото максималното представяне, което можеш да постигнеш.

"Това ми беше целта, идвайки тази година - освен да си осигуря седалка във Формула 2, също така да си осигуря някой тест във Формула 1, за да видим как се развиват нещата. Напълно вярвам, че това е доста възможно, така че с нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул и може би в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам. Никога не знаеш кога ще ти дойде моментът, затова съм подготвен през цялото време", каза Цолов.

Снимка: Lap.bg

Разликите

18-годишният Цолов вече натрупа доста опит. Той завърши втори в крайното класиране при пилотите във Формула 3.

Българинът спечели стартовете в Монте Карло и Бахрейн.

"Колите са както толкова близки, толкова и различни. Мисля, че във Формула 2 има по-тежка кола като цяло. Самото й поведение в някои моменти е много близко до новата Формула 3 през тази година, но проблемите просто са по 10 или по 20. В момента, в който тръгнеш да изгубваш колата във Формула 3, като дадеш малко газ, задницата става по-мирна и можеш да стабилизираш колата в средата на завоя. Във Формула 2 в момента, в който я изпуснеш, наистина я губиш и нямаш почти никакъв шанс да я овладееш. Да не говорим, че воланът е скандално тежък", обясни той.

Снимка: Lap.bg

Сезонът във Формула 2 започва със старт Мелбърн, Австралия на 6-8 март 2026 г.

