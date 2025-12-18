bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Sport Republic" не иска Левски

От клуба не искали да са част от подобен модел

Край на сагата! Левски няма да бъде придобит от компанията "Sport Republic"! 

Това става ясно от изявление на ръководството на фирмата, която имаше интерес да инвестира при "сините". 

Причината за неразбирателството между двете страни е нежеланието на Левски да бъде в група с други тимове. "Sport republic" притежава няколко клуба в различни страни. Сред тях са френският Валансиен и турският Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов.

Позицията

„Sport Republic“ потвърждава, че е приключила дискусиите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски е в силна спортна и организационна позиция, с ясна инерция и искреното ни желание е клубът да продължи тази положителна траектория.

Снимка: Lap.bg

От самото начало интересът на „Sport Republic“ към Левски произтичаше от убеждението, че като част от по-широката ни футболна екосистема, можем да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. По време на конструктивния ни обмен с ръководството на Левски обаче стана ясно, че те не виждат клуба като част от многоклубен модел. Ние напълно уважаваме тази позиция, но това означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като „Sport Republic“ е многоклубна организация.

Следователно решението ни да не продължаваме трябва да се разбира не като преценка за настоящата ситуация на Левски, а като въпрос на стратегическо съгласуване и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол и желаем на неговото ръководство, играчи и фенове продължаващ успех през следващите години.

„Sport Republic“ остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата съгласувана многоклубна рамка.", се казва в разпространената позиция на фирмата. 

Снимка: Lap.bg

Левски

За придобиването на Левски от компанията на бизнесмена Драган Шолак се говори от няколко месеца. 

Смята се, че "Sport republic" искаше да придобие 85,7% от клуба

