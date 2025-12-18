България скърби! Как една манерка вода начерта шампионския път на Боян Радев?

Огромна тъга скова българският спорт! Днес, 18 декември, от този свят си отиде Боян Радев - един от най-великите родни спортисти.

Борецът е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни. Той печели злато в класическия стил от олимпийските игри в Токио 1964 и Мексико 1968.

Боян Радев е и световен шампион от Толедо 1966.

Признанията му са безброй! Той е носител на приза "Спортист на годината" за 1964, 1967 и 1968 година, Заслужил майстор на спорта, част е от "Залата на славата" на световната борба и е удостоен с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".

Той е първият спортист, награден от Международния олимпийски комитет с отличието "Пиер дьо Кубертен" за особени заслуги към олимпийското движение. Радев е носител и на наградата на Международния олимпийски комитет "Спорт и изкуство", както и на най-високото държавно отличие на България - орден "Стара планина" (първа степен).

Снимка: bgnes

Извън тепиха Боян Радев бе един от най-големите меценати у нас!

През 2009 г. той е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей. И днес посетителите могат да разгледат над 170-те експонати - икони с ктиторски надписи и паметници на църковното изкуство от XIX в., образци от каменната римска пластика от II-III в., както и витрина с неговите отличия, спечелени по време на спортната му кариера.

Всичко това обаче нямаше да е възможно, ако не го бяха пратили да... донесе вода.

Началото сред въглищата

Боян Радев е роден в бедно семейство в Мошино - тогава село, а сега квартал на Перник.

Съдбата не го жали още от малък! Почти дете той се хваща на работа в близкия рудник "Република". Радев работи цял ден с огромен чук и разбива рудата.

Снимка: БТА

Един ден по-възрастните го пращат до близката чешма, за да донесе вода, а там го чака Тодор Иванчев. С набитото око на бивш борец, той разпознава добрата физика на момчето дори под пластовете сажди.

Часове по-късно Радев е на стадион "Мир", където за първи път опитва спорта, който ще бележи живота му завинаги. Преди да излезе на импровизирания тепих Боян се е борил само "по ливадите с каруцарите и говедарите", разказва самия той.

Явно това е добра подготовка, тъй като още в първите си схватки успява да победи най-добрият в Софийска околия.

Снимка: БТА

Първият му турнир е окръжното първенство в Ботевград, където става първи.

Ясно е! Боян Радев няма да е миньор! Ще е борец!

Олимпийските игри

Великият спортист си личи по дисциплината. Така е и при Радев.

Той само разказва как в главата му се е оформила идеята да стане първият олимпийски шампион на България! И успява!

През 1964 г. той е първенец в Токио.

Веднага след края на награждаването българинът е грабнат от втория и третия на стълбичката и понесен на ръце. Шведът Свенсон и германецът Кил го вдигат на раменете си и обикалят цялата зала под възторжените възгласи на публиката.

Снимка: БТА

Няма как това да не го кара да мечтае!

"Ток ги удряше, като ги докопах на тепиха. Нямаше празник или делник за мен тогава. Живеех като отшелник на Белмекен. Бях подчинил всичко на мечтата да стана първият българин двукратен олимпийски шампион. За мен нямаше друг живот освен тренировките", категоричен е Радев.

"Олимпийските игри в Мексико се оказа невероятно изпитание за нервите. Престоят в олимпийското село беше повече от месец. Тежка аклиматизация, напрежение, безкрайна предстартова треска, жега ... Направо да полудееш. Взех им страха на съперниците още преди да излезем на тепиха. Тръгна мълвата, че съм в най-страшната си форма и едва ли не чудовището от Лох Нес мога да надвия. И най-важното - аз си вярвах, че е така", добавя той.

И успява - злато през 1968 г. в Мексико!

Снимка: БТА

Картините

Паралелно със спорта, Боян Радев започва да се интересува и от изкуство.

Дори продава подареният му за заслуги "Мерцедес", за да обогати колекцията си.

Първата картина в нея е на Стоян Илиев - художникът, нарисувал монументалния стенопис "Полюси" в Националния дворец на културата.

Снимка: Lap.bg

Докато двамата чакат пред кабинет, Илиев му подарява своя картина, а следващият ход на Боян Радев е култов! Той търси директно един от най-големите майстори на българската живопис - Дечко Узунов, тогава председател на Съюза на художниците, и го моли за... картина.

Получава я на момента!

В богата колекция на Радев има още картини на Боян Обрешков, Владимир Димитров - Майстора, Златю Бояджиев, Васил Бараков.

Снимка: БТА

А най-ценният експонат в нея е гравюра на Рембранд от XVIII век - личен подарък от Светлин Русев.

