Олимпийският медалист Божидар Андреев e хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист във вдигането на тежести Божидар Андреев е уличен в употреба на допинг.

Това стана ясно след проверка в сайта на Международната агенция за тестване (ITA).

Пробата на Андреев от 15 октомври 2025 г. е положителна за веществото местеролон.

Отказването

След като осъществи мечтата си и спечели олимпийски медал - бронз в категория до 73 кг. от Игрите в Париж, Андреев заяви, че слага край на кариерата си. От тогава той не е вдигал на официални състезания, но заяви намерение да се завърне през пролетта на 2026 г. за европейското първенство.

Снимка: Reuters

Възпитаникът на треньора Пламен Братойчев има в колекцията си още бронз от световното първенство през 2019 г., две европейски титли - 2019, 2024 и два бронзови медала от първенства на Стария континент - 2021, 2022 г.

При подрастващите той е шампион от младежките олимпийски игри през 2014 и трикратен шампион на Европа.

След отказването си той обърна внимание на семейството си и стана баща преди два месеца.

Пробата

Въпреки това Андреев е тестван на 15 октомври 2025 г. - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му.

Снимка: Lap.bg

"А" пробата му е положителна за веществото местеролон. То се използва за повишаване на нивата на тестостерон и за засилване на мъжките полови характеристики. Често срещан е в медикаменти за подобряване на потентността.

Андреев има право да поиска отваряне на своята "Б" проба. В момента той е със спрени права и има възможност да обжалва решението. Ако не поиска отваряне на пробата, той се съгласява със становището за спиране на правата му.

Допинг и щанги

Последният български щангист, който бе уличен е употреба на забранени вещества е Дейвид Фишеров.

Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г.

Фишеров е европейски шампион от 2022 г. в категория до 102 кг.

Неговата проба бе 21-ата за родните щанги от олимпийските игри в Пекин през 2008 г. насам. Така Божидар Андреев е с 22-ра положителна допинг проба от тогава.

