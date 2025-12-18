bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Олимпийският медалист Божидар Андреев e хванат с допинг

Щангистът заяви, че се отказва от спорта след олимпийските игри в Париж

Олимпийският медалист Божидар Андреев e хванат с допинг
Reuters

Бронзовият олимпийски медалист във вдигането на тежести Божидар Андреев е уличен в употреба на допинг.

Това стана ясно след проверка в сайта на Международната агенция за тестване (ITA)

Пробата на Андреев от 15 октомври 2025 г. е положителна за веществото местеролон.

Отказването

След като осъществи мечтата си и спечели олимпийски медал - бронз в категория до 73 кг. от Игрите в Париж, Андреев заяви, че слага край на кариерата си. От тогава той не е вдигал на официални състезания, но заяви намерение да се завърне през пролетта на 2026 г. за европейското първенство.

Снимка: Reuters

Възпитаникът на треньора Пламен Братойчев има в колекцията си още бронз от световното първенство през 2019 г., две европейски титли - 2019, 2024 и два бронзови медала от първенства на Стария континент - 2021, 2022 г. 

При подрастващите той е шампион от младежките олимпийски игри през 2014 и трикратен шампион на Европа. 

След отказването си той обърна внимание на семейството си и стана баща преди два месеца

Пробата

Въпреки това Андреев е тестван на 15 октомври 2025 г. - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му

Снимка: Lap.bg

"А" пробата му е положителна за веществото местеролон. То се използва за повишаване на нивата на тестостерон и за засилване на мъжките полови характеристики. Често срещан е в медикаменти за подобряване на потентността. 

Андреев има право да поиска отваряне на своята "Б" проба. В момента той е със спрени права и има възможност да обжалва решението. Ако не поиска отваряне на пробата, той се съгласява със становището за спиране на правата му. 

Божидар Андреев пред bTV: Спирам, защото се гаврят с нас! (ВИДЕО)

Допинг и щанги

Последният български щангист, който бе уличен е употреба на забранени вещества е Дейвид Фишеров

Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г. 

Пак допинг в българските щанги! Изгърмя европейски шампион (ВИДЕО)

Фишеров е европейски шампион от 2022 г. в категория до 102 кг. 

Неговата проба бе 21-ата за родните щанги от олимпийските игри в Пекин през 2008 г. насам. Така Божидар Андреев е с 22-ра положителна допинг проба от тогава.

Сливен допинг вдигане на тежести щанги Божидар Андреев местеролон

