bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Гледайте отново: Последното интервю на Боян Радев (ВИДЕО)

Той говори пред камерата на bTV през 2019 г.

Гледайте отново: Последното интервю на Боян Радев (ВИДЕО)
bTV

Светът остана без един от най-великите в борбата! От този свят днес, 18 декември, си отиде Боян Радев. 

Двукратният олимпийски шампион (Токио 1964 и Мексико 1968) и световен шампион от Толедо 1966 си отиде от този свят на 83 години. 

В последно време той не бе в състояние да предприема телевизионни участия, но през 2019 г. направи компромис заради... картините. Това бе и последната му поява в ефира на bTV.

Каталог

Като един от най-старателните колекционери на изкуство у нас, Радев имаше честта личната му колекция да бъде представена в каталог. 

В Националната галерия бяха изложени 91 творби на български художници - всяка една от тях притежание на Радев.

България скърби! Как една манерка вода начерта шампионския път на Боян Радев?

Горд съм

"Колекционерството запълни всичко в живота и съм много горд, че станах колекционер, защото имам други емоции вече и съм забравил старите неща в кариерата си...

Снимка: bTV

 

Горд съм със себе си и с колекцията си. И с този каталог, който за първи път получавам. Нямам думи да благодаря", каза двукратният олимпийски шампион тогава. 

Освен виден колекционер, Боян Радев бе и меценат

Той е дарител номер 1 на Националния исторически музей, където и днес могат да се видят над 170-те експонати от колекцията му - икони с ктиторски надписи и паметници на църковното изкуство от XIX в., образци от каменната римска пластика от II-III в.

Снимка: БТА

Там се съхраняват и всички негови отличия, спечелени по време на славната му кариера.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

колекция борба спортист галерия картини велик боян радев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Почина великият Боян Радев

Почина великият Боян Радев

Олимпийският медалист Божидар Андреев e хванат с допинг

Олимпийският медалист Божидар Андреев e хванат с допинг

"Sport Republic" не иска Левски

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1
България скърби! Как една манерка вода начерта шампионския път на Боян Радев?

България скърби! Как една манерка вода начерта шампионския път на Боян Радев?

Последни новини

Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)

Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)
Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

"Sport Republic" не иска Левски

Спортен нюзрум, еп. 99: Сираков сам в Левски!

Спортен нюзрум, еп. 99: Сираков сам в Левски!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV