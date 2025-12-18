Гледайте отново: Последното интервю на Боян Радев (ВИДЕО)

Светът остана без един от най-великите в борбата! От този свят днес, 18 декември, си отиде Боян Радев.

Двукратният олимпийски шампион (Токио 1964 и Мексико 1968) и световен шампион от Толедо 1966 си отиде от този свят на 83 години.

В последно време той не бе в състояние да предприема телевизионни участия, но през 2019 г. направи компромис заради... картините. Това бе и последната му поява в ефира на bTV.

Каталог

Като един от най-старателните колекционери на изкуство у нас, Радев имаше честта личната му колекция да бъде представена в каталог.

В Националната галерия бяха изложени 91 творби на български художници - всяка една от тях притежание на Радев.

Горд съм

"Колекционерството запълни всичко в живота и съм много горд, че станах колекционер, защото имам други емоции вече и съм забравил старите неща в кариерата си...

Снимка: bTV

Горд съм със себе си и с колекцията си. И с този каталог, който за първи път получавам. Нямам думи да благодаря", каза двукратният олимпийски шампион тогава.

Освен виден колекционер, Боян Радев бе и меценат.

Той е дарител номер 1 на Националния исторически музей, където и днес могат да се видят над 170-те експонати от колекцията му - икони с ктиторски надписи и паметници на църковното изкуство от XIX в., образци от каменната римска пластика от II-III в.

Снимка: БТА

Там се съхраняват и всички негови отличия, спечелени по време на славната му кариера.

