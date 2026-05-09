Мъри Стоилов отхвърлил оферта от участник на Мондиал 2026

Треньор №1 на България за последните две години Станимир Стоилов продължава да привлича все по-сериозен интерес след отличната работа, която върши начело на турския елитен Гьозтепе.
В южната ни съседка цитират изданието Shootandgoal, което твърди, че Мъри е получил оферти от национален и клубен отбор.
Göztepe'de Stoilov'a talip çok: Gana ve Dubai iddiası— yenigun.com - Gazete Yenigün (@izmirdeyenigun) May 8, 2026
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un son dönemde birçok teklif aldığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Bulgar teknik adam, Gana Milli Takımı ve Dubai’den gelen teklifleri geri çevirdi.…
Родният специалист е получил предложение от участника на Мондиал 2026 Гана. "Черните звезди" търсят нов селекционер, след като уволниха Ото Адо седмици преди старта на Световното първенство това лято. Стоилов обаче е отклонил предложение на федерацията на Гана.
Освен това бившият селекционер на Левски е получил и много сериозна оферта от клуб от Дубай, която също е отхвърлил.