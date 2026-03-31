Мария Петрова неутешима: Благодаря ти, Борислав, за красивите моменти

Ти беше моят мир. Отиде си една вселена

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, се сбогува емоционално с легендарния вратар. Той почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек!

Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал.

Ти беше моят мир. Отиде си една вселена", написа Петрова във Фейсбук.

Завинаги невероятен и фантастичен: Сбогом, Капитане!

Мария Петрова е трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика. Двамата се запознават, докато вратарят вече е национален герой.

Женят се през 1998 г. Година по-късно се ражда дъщеря им Елинор.

