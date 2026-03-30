НА ЖИВО: България - Индонезия за трофея от FIFA Сериите - 1:0, поведохме след дузпа

България излиза срещу Индонезия в своеобразния финал на турнира FIFA Серии в Джакарта днес, 30 март, от 16:00 ч. българско време.

Това ще е втори мач за възпитаниците на Александър Димитров на терена, след като преди дни в полуфинал те победиха Соломоновите острови с 10:2.

Срещата с Индонезия ще определи шампионът на турнира.

Второ полувреме

Първо полувреме

37' - Марин Петков вкара от дузпа. Здравко Димитров бе фаулиран в наказателното поле. Съдията Мухамад Назми бин Насарудин първоначално подмина ситуацията, но след намесата на ВАР решението му бе променено.

29' - Кристиян Стоянов проби в наказателното поле отляво, опита изстрел от малък ъгъл, но защитата на Индонезия се справи.

7' - Сантана опита изстрел от около 4-5 метра от границата на наказателното поле, но ударът му бе блокиран от българската защита.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

БЪЛГАРИЯ: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 5. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 22. Кристиян Стоянов, 16. Марин Петков, 14. Филип Кръстев (К), 10. Здравко Димитров, 17. Мартин Минчев

Резерви: 12. Даниел Наумов, 23. Мартин Величков, 2. Росен Божинов, 3. Емил Ценов, 6. Християн Петров, 7. Георги Русев, 9. Владимир Николов, 11. Никола Илиев, 13. Берк Бейхан, 18. Кристиян Балов, 19. Иван Турицов, 26. Тонислав Йорданов

Селекционер: Александър Димитров

ИНДОНЕЗИЯ: 1. Емил Аудеро, 5. Ризки Рамадани, 3. Джей Идзес (К), 22. Джъстин Хубнер, 22. Нейтън Тьое-а-Он, 17. Калвин Вердонк, 14. Джоуи Пелюпеси, 2. Кевин Дикс, 11. Рагнар Оратмангун, 9. Рамадан Сантана, 10. Оле Ромени

Селекционер: Джон Хърдман

Превю

Очаква се трибуните на "Гелора Бунг Карно" да са пълни и да поберат поне 50 000 фенове! Атмосферата със сигурност ще е в ущърб на националите.

Те обаче се осланят на опит и самочувствие. Все пак са преди Индонезия в световната ранглиста: 87-о място срещу 121-о.

България участва в този турнир по задължение. Това е втората такава визита на националите, като през 2024 г. те победиха в Азербайджан, като тогава системата бе друга - всеки срещу всеки.

Този път "лъвовете" първо играха със Соломоновите острови, за да стигнат до финал. При това победиха с почти рекордното 10:2!

Толкова голове момчетата на Александър Димитров вкараха общо за 16-те си предишни мача!

Доминацията на терена беше очевидна, но днес предстои нещо различно.

За домакините на надпреварата мачовете носят различно настроение. Феновете ги приемат доста насериозно и това се видя при победата над Сейнт Китс и Невис с 4:0 над своеобразния полуфинал.

Селекционерът Александър Димитров добре познава местните нрави и футболни пристрастия, тъй като е играл и е бил треньор в страната.