Спортен нюзрум, еп. 108: Гонзо - първа кръв!

На фона на олимпийските игри в Милано/Кортина, на фона на чакания 20 години бронзов медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом, на фона на жестокото падане на великата Линдзи Вон, у нас положението е... разорана нива.
Поне във футбола!
И именно тази нива, от която в последните години нищо не пониква, стана повод за раздор!
След като Лудогорец постигна обрат срещу Локомотив София в "Надежда" на терен, който нямаше нищо общо със световните, собственикът на разградчани Кирил Домусчиев, излезе с изненадваща позиция.
В нея той поиска дипломите за средно образование на членовете на Лицензионната комисия към БФС, а по-късно цялото ръководство на клуба категорично се обяви против компромисите, които се правят с терените у нас.
Така започна войната!
От БФС пък категорично казаха, че няма да участват в "персонални конфликти или публични спорове"!
Няма как да пропуснем и последната новина за футболистът на ЦСКА Давид Пастор, който е в ареста, след като бе заловен да шофира с над 2,3 промила.
И ще си спомним за другите такива случаи!
