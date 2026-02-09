Спортен нюзрум, еп. 108: Гонзо - първа кръв!

На фона на олимпийските игри в Милано/Кортина, на фона на чакания 20 години бронзов медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом, на фона на жестокото падане на великата Линдзи Вон, у нас положението е... разорана нива.

Поне във футбола!

И именно тази нива, от която в последните години нищо не пониква, стана повод за раздор!

Един срещу друг

След като Лудогорец постигна обрат срещу Локомотив София в "Надежда" на терен, който нямаше нищо общо със световните, собственикът на разградчани Кирил Домусчиев, излезе с изненадваща позиция.

В нея той поиска дипломите за средно образование на членовете на Лицензионната комисия към БФС, а по-късно цялото ръководство на клуба категорично се обяви против компромисите, които се правят с терените у нас.

Така започна войната!

От БФС пък категорично казаха, че няма да участват в "персонални конфликти или публични спорове"!

Снимка: Lap.bg

Промили в ЦСКА

Няма как да пропуснем и последната новина за футболистът на ЦСКА Давид Пастор, който е в ареста, след като бе заловен да шофира с над 2,3 промила.

И ще си спомним за другите такива случаи!

