Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)

Възстановяването на Линдзи Вон премина на нова скорост! Ски легендата, която претърпя ужасяващо падане на Зимните олимпийски игри и премина през няколко операции, вече захвърли инвалидната количка.

Вон се придвижва със Speedy. Така американката нарича последната си придобивка - коленен скутер.

"Имам си нови колелца! Това е най-бързото, което ще мога дълго време, но поне е по-добре от количката. Кръщавам го Speedy.", похвали се Вон в социалните мрежи.

Шокът на Игрите

Кошмарът за Вон в Милано/Кортина започна, след като закачи една от вратите по трасето с ръка и падна тежко.

Тя реши да участва на най-авторитетния спортен форум със скъсана кръстна връзка, а след инцидента се установи, че има счупвания на левия крак.

И в момента Вон е №1 в генералното класиране в спускането. Очаква се след старта във Вал ди Фаса по-късно днес (7 март) от първата позиция да я измести Ема Айхер.

Вон има 4 големи Кристални глобуса (победител за сезона) и 16 първи места в края на надпреварите в различните дисциплини - спускане, супергигантски слалом и комбинация.

41-годишната скиорка само преди дни шокира последователите си, като показа, че продължава да работи във фитнеса, въпреки състоянието си.