Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)

Възстановяването на легендата премина на нова скорост

Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)

Възстановяването на Линдзи Вон премина на нова скорост! Ски легендата, която претърпя ужасяващо падане на Зимните олимпийски игри и премина през няколко операции, вече захвърли инвалидната количка.

Вон се придвижва със Speedy. Така американката нарича последната си придобивка - коленен скутер.

"Имам си нови колелца! Това е най-бързото, което ще мога дълго време, но поне е по-добре от количката. Кръщавам го Speedy.", похвали се Вон в социалните мрежи.

Шокът на Игрите

Кошмарът за Вон в Милано/Кортина започна, след като закачи една от вратите по трасето с ръка и падна тежко.

Тя реши да участва на най-авторитетния спортен форум със скъсана кръстна връзка, а след инцидента се установи, че има счупвания на левия крак. 

И в момента Вон е №1 в генералното класиране в спускането. Очаква се след старта във Вал ди Фаса по-късно днес (7 март) от първата позиция да я измести Ема Айхер.

Вон има 4 големи Кристални глобуса (победител за сезона) и 16 първи места в края на надпреварите в различните дисциплини - спускане, супергигантски слалом и комбинация. 

41-годишната скиорка само преди дни шокира последователите си, като показа, че продължава да работи във фитнеса, въпреки състоянието си.

Невъзможно! Линдзи Вон е във фитнеса месец след кошмарното падане! (ВИДЕО)
 
Българският лъв изрева във Формула 2!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Българин със злато на кон с гривни в Баку

12 часа в залата: Историята на новите Златни (ВИДЕО)

Веласкес: Лудогорец е шампион 14 поредни години – в колко държави има подобно нещо?

ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове

Кокала ядоса левскари със СНИМКА

Оперират Малена Замфирова утре сутринта (ВИДЕО)

Българин със злато на кон с гривни в Баку

