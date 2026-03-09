Успех, Малена! Българската сноубордистка ще бъде оперирана днес! (ВИДЕО)

Важен ден за 16-годишната българска надежда в сноуборда - Малена Замфирова!

Днес, 9 март, се очаква тя да бъде оперирана, след като бе пометена от скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия.

В момента Малена е в клиника в Грац, където лекарите се грижат за нея. При добро стечение на обстоятелствата и добри показатели по време на първата интервенция, тя ще претърпи веднага и втора. Интервенциите ще са на таза и на бедрото.

Състоянието

Малена претърпя страховит инцидент навръх 3 март, след тренировката ѝ за старта от Световната купа. Тогава тя бе блъсната от скиор, който се спускаше по съседната писта.

Българката веднага бе транспортирана до местна болница, а след това прехвърлена в Грац. Очакваше се операцията да се извърши в петък, 6 март, но състоянието на сноубордистката не позволи.

Тя има счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

Снимка: bgnes

"Малена е доста по-добре, отколкото беше преди няколко дни. Вече диша без подаване на кислород. От време на време се задъхва, но поддържа стабилна сатурация над 90. Пулсът ѝ е много висок, около 100 постоянно, което компенсира невъзможността на организма да получава кислород все още заради белодробната травма и остатъчния белодробен оток. Но е контактна, дори се смяхме заедно. Ние сме оптимисти", коментира бащата на Малена - Анатолий, пред bTV вчера.

Подкрепата

Инцидентът с Малена беляза старта от Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин в Чехия. Редица големи имена изразиха подкрепа за българката.

На фона на ситуацията, брат ѝ Тервел успя да кара на четвъртфинал.

Снимка: Lap.bg

"За мен и за цялото семейство това беше ужасна седмица. Аз почти не съм спал, не съм ял. Състезанието вчера изобщо не ми беше на преден план. Мислех си само за нея. Пишех ѝ, радвах се, ако ми отговори. Нямах търпение да дойда да я видя. Смазан съм емоционално, психически, физически. Много изтощително и изморително е за мен, а не мога да си представя за нея", каза той пред bTV.

Какво предстои?

След операцията предстои продължителна и тежка рехабилитация, която със сигурност ще извади Малена от пистите за по-дълго време. Тя вече утвърди репутацията си, след като през миналия сезон два пъти се качи на подиума от Световната купа - второ място в Крицина и трето място в Милин, а само седмица преди инцидента стана трета отново в Криница.

"Още е стресната и не може да повярва какво се случило. И когато ѝ казваме кога евентуално ще може да ходи, или кога евентуално ще може да се върне към активна дейност, плаче много сериозно. Уроците по философия, които трябва да вземе, тепърва ще ги взимаме заедно. Сега съм тук именно да си говоря с нея и да ѝ помогна психически да преодолее ситуацията. Ако ме питате дали е готова за това, което се случи - не. Дори тя не беше готова. И аз ще остана сега до нея, за да я подготвя", каза баща ѝ.

Предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.