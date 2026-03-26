bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол БГ Футбол

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 121: FIFA Серии: Турнирът на корабокрушенците

В Спортен нюзрум пътуваме към Индонезия... мислено

Колкото и да не ни се иска, ще сложим пауза за кратко на размислите ни за футболното ни първенство и ще... хванем самолета за Индонезия. 

Спокойно, в пълен състав сме в студиото на "Спортен нюзрум" и само мислено ще се прехвърлим в Азия, където са националите за турнето от сериите на ФИФА. 

Очакванията

Утре, 27 март, "лъвовете" ще се изправят срещу Соломоновите острови в първи сблъсък за историята! 

Дали ще бъдем категорични на терена или ще поднесем огромната изненада? Дали изобщо си заслужава това пътуване? 

Да не забравяме, че ще изиграем и още един мач в Индонезия - или с домакините, или със Сейнт Китс и Невис. 

Какво каза селекционерът?

На фона на тези съперници, Александър Димитров - селекционерът на България, заяви, че на основа на представянето в мачовете ще надграждаме

"Трябва да се предпазим от неприятни грешки срещу подобни съперници. Няма отбор, който, ако го подцениш, да не може да те изненада. Те със сигурност се срещат за първи път с европейски отбор, ще бъдат мотивирани от тази гледна точка", заяви Димитров.

Ще бием ли? И защо "бихме път" до Индонезия?

Очакваме мненията ви в "Спортен нюзрум" - от 13:00 ч., пряко в нашия канал в Youtube! 

 
Тагове:

национален отбор индонезия александър димитров соломонови острови Спортен нюзрум

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV