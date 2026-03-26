НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 121: FIFA Серии: Турнирът на корабокрушенците

Колкото и да не ни се иска, ще сложим пауза за кратко на размислите ни за футболното ни първенство и ще... хванем самолета за Индонезия.

Спокойно, в пълен състав сме в студиото на "Спортен нюзрум" и само мислено ще се прехвърлим в Азия, където са националите за турнето от сериите на ФИФА.

Очакванията

Утре, 27 март, "лъвовете" ще се изправят срещу Соломоновите острови в първи сблъсък за историята!

Дали ще бъдем категорични на терена или ще поднесем огромната изненада? Дали изобщо си заслужава това пътуване?

Да не забравяме, че ще изиграем и още един мач в Индонезия - или с домакините, или със Сейнт Китс и Невис.

Какво каза селекционерът?

На фона на тези съперници, Александър Димитров - селекционерът на България, заяви, че на основа на представянето в мачовете ще надграждаме.

"Трябва да се предпазим от неприятни грешки срещу подобни съперници. Няма отбор, който, ако го подцениш, да не може да те изненада. Те със сигурност се срещат за първи път с европейски отбор, ще бъдат мотивирани от тази гледна точка", заяви Димитров.

Ще бием ли? И защо "бихме път" до Индонезия?

