Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Съдбата ни предоставя дербита още в този етап

Lap.bg

Тежки дербита на четвъртфиналите в турнира за Купата на България! 

Жребият бе безпощаден, като през февруари ще може да наблюдаваме четири сблъсъка - три от които с особен заряд. 

Мачовете са в периода 10-12 февруари 2026 г., а точните дати ще бъдат уточнени по-късно. 

Срещите

На жребия днес, 18 декември, бяха определени следните двойки:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски

Снимка: Lap.bg

Полуфиналистите ще станат ясни само в една среща

В този етап вече ще може да се използва системата за видеоповторение VAR.

През миналия сезон

През миналия сезон Лудогорец спечели трофея, побеждавайки ЦСКА на финала. 

Левски отпадна именно на четвъртфинал, след като бе победен от Черно море. Ботев Пловдив пък бе отстранен от Лудогорец, а ЦСКА се разправи с Арда.

Снимка: Lap.bg

Ботев Враца игра на полуфинал, а Локомотив Пловдив спря участието си още в осминафиналната фаза.

