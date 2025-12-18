Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Тежки дербита на четвъртфиналите в турнира за Купата на България!
Жребият бе безпощаден, като през февруари ще може да наблюдаваме четири сблъсъка - три от които с особен заряд.
Мачовете са в периода 10-12 февруари 2026 г., а точните дати ще бъдат уточнени по-късно.
На жребия днес, 18 декември, бяха определени следните двойки:
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски
Полуфиналистите ще станат ясни само в една среща.
В този етап вече ще може да се използва системата за видеоповторение VAR.
През миналия сезон Лудогорец спечели трофея, побеждавайки ЦСКА на финала.
Левски отпадна именно на четвъртфинал, след като бе победен от Черно море. Ботев Пловдив пък бе отстранен от Лудогорец, а ЦСКА се разправи с Арда.
Ботев Враца игра на полуфинал, а Локомотив Пловдив спря участието си още в осминафиналната фаза.
