Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)

Бивш футболист на Етър Димитър Стилиянов беше осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода от съда в Екзитър, след като се призна за виновен по обвинения в притежание и разпространение на наркотици.

Случаят започнал в хотел на веригата Premier Inn в Сийтън, графство Девън. Служители на хотела подали сигнал до полицията заради подозрително поведение на госта. При последвалото претърсване в стаята на Стилянов органите на реда открили над 100 пакетчета кокаин. Първоначално той твърдял, че веществото е предназначено за лична употреба, но по-късно признал, че е разпространявал дрогата, за да погаси задължение към престъпна група.

Освен кокаина, в помещението били намерени и количество канабис, мелничка, няколко мобилни телефона и 1 900 паунда в брой. Според разследващите пазарната стойност на иззетия кокаин възлизала на около 4 280 паунда.

По време на ареста Стилянов бил заварен да залага онлайн от лаптопа си, като до него имало подготвени линии кокаин за употреба. Неговият защитник, адвокат Рейчъл Смит, изтъкнала пред съда, че клиентът ѝ е имал обещаваща футболна кариера, прекъсната от здравословни проблеми. След това той започнал да залага, опитвайки се да покрива медицински разходи в България, преди да замине за Великобритания с туристическа виза.

Стилянов е бивш играч на Етър и през 2010 г. е бил отличен като един от най-перспективните млади състезатели в националната инициатива „Децата и футболът“. В момента той води разговори с имиграционните власти. Засега няма решение за депортиране, но след изтърпяване на присъдата статутът му във Великобритания може да бъде преразгледан.