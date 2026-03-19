Ансамбълът залага на Джузепе Верди за Световната купа в София (ВИДЕО)

Европейската шампионка Стилияна Николова и Ева Брезалиева също атакуват медалите

Ансамбълът по художествена гимнастика залага на Джузепе Верди в първата за сезона Световна купа, на която София е домакин в края на март.

За първи път финалите на надпреварата ще бъдат в понеделник - 30 март.

Магдалина Миневска се завръща в ансамбъла, който е с две нови композиции. Едната – на 5 топки, е по "Реквием" на Джузепе Верди. Музиката на 3 обръча и 2 ленти пък е смела комбинация от електронна игра и Мистерията на българските гласове.

Към медалите

"Музиката е уникална. На мен лично страшно много ми въздейства. Мисля, че и момичетата започват да я усещат.", заяви треньорът на ансамбъл-жени Весела Димитрова.

Абсолютната европейска шампионка в многобоя Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще представят България в индивидуалната надпревара.

"Работим върху това да тушираме емоциите и да ги превърнем в мотивация, не в напрежение.", коментира главният им треньор - Бранимира Маркова.

В надпреварата под неутрален флаг ще участват гимнастички от Русия и Беларус.

