Поредна трансферна сага с участието на Левски се задава на хоризонта. След скандала, разразил се с Ботев Пловдив покрай привличането на Армстронг Око-Флекс, сега "сините" се насочиха към голмайстора на градския съперник - Локомотив.

Лидерите в шампионата търсят нападател, след като продадоха Борислав Рупанов в Полша и разполагат единствено с Мустафа Сангаре. И един от вариантите в списъка им е Хуан Переа.

Разговорът между двете ръководства обаче не е довел до споразумение. Това разкрива пред "Блиц" собственикът на Локомотив - Христо Крушарски.

Той остана изненадан

"Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа, и ме попита каква е цената. Казах му - 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: "Наско, не продаваме картофи на пазара "Кирков", нали".Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи", разказа бизнесменът.

26-годишният колумбийски нападател пристигна на "Лаута" през септември 2024 година. За правата му бяха платени 90 000 евро на португалския Академика Коимбра. Статистиката на Переа в Първа лига е 12 гола в 42 мача.