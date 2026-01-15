bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Наско, не продаваме картофи на пазара "Кирков"

Локомотив Пловдив поиска 750 000 евро от Левски за голмайстора си

"Наско, не продаваме картофи на пазара "Кирков"

Поредна трансферна сага с участието на Левски се задава на хоризонта. След скандала, разразил се с Ботев Пловдив покрай привличането на Армстронг Око-Флекс, сега "сините" се насочиха към голмайстора на градския съперник - Локомотив.

Лидерите в шампионата търсят нападател, след като продадоха Борислав Рупанов в Полша и разполагат единствено с Мустафа Сангаре. И един от вариантите в списъка им е Хуан Переа.

Разговорът между двете ръководства обаче не е довел до споразумение. Това разкрива пред "Блиц" собственикът на Локомотив - Христо Крушарски.

Той остана изненадан

"Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа, и ме попита каква е цената. Казах му - 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: "Наско, не продаваме картофи на пазара "Кирков", нали".Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи", разказа бизнесменът.

26-годишният колумбийски нападател пристигна на "Лаута" през септември 2024 година. За правата му бяха платени 90 000 евро на португалския Академика Коимбра. Статистиката на Переа в Първа лига е 12 гола в 42 мача. 

