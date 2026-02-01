bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Наско Сираков срещу Съдийската комисия: Още чувам “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”

Мажоритарният собственик на Левски не е доволен от назначението на Венцислав Митрев във VAR стаята

Наско Сираков срещу Съдийската комисия: Още чувам “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”
Lap.bg

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с изявление преди мача за Суперкупата на България на неговия тим срещу Лудогорец.

Срещата на 3 февруари на националния стадион "Васил Левски" трябва да поднови футбола у нас след зимната пауза. 

Сираков обаче е категоричен, че е неприемливо наряд за този мач да получава Венцислав Митрев. Той ще бъде във VAR стаята, докато главен рефер ще е Мариян Гребенчарски. 

Именно Митрев бе замесен в една от спорните ситуации в последните мачове на Левски с Лудогорец. През септември 2025 г. съдията Радослав Гидженов първо отсъди, а след разговор с VAR операторите, отмени дузпа за "сините". От разсекретените записи на разговорите в ситуацията се чува как един от операторите (сред тях и Митрев) казва: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”. Мачът завърши 0:0.

Изявлението

"Уважаеми левскари,

Предстоят изключително важни месеци за Левски. Разбирам еуфорията – атмосферата около отбора е невероятна, но няма да се уморя да повтарям – още нищо не сме спечелили и ни чакат сериозни битки.

Трансферният прозорец се оказа по-сложен от очакваното, но там не отстъпихме. Отговорихме на всичко, което хвърлиха срещу нас, и записахме две ключови победи, защото имаме изключителен екип, който работи отдадено и без почивка. Отне време да подредим къщата си, но днес в Левски работят професионалисти на всички нива и в главите ни няма друга мисъл, освен победа.

Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър – на терена и извън него.

Снимка: Lap.bg

На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на Левски и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК Левски и Съдийската комисия за последните години.

Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу Лудогорец. Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу Лудогорец, а за главен VAR съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”

Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Снимка: Lap.bg

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови.

Благодаря ви, че сте зад нас. Ще се видим на мача!

Наско Сираков, президент на ПФК Левски
и председател на Надзорния съвет"

Ситуацията

Левски има 3 Суперкупи във витрината си и не е печелил този трофей от 2009 г. Лудогорец пък е с 8 трофея.

Снимка: Lap.bg

В първенството предстои интересна пролет. "Сините" са лидери с 44 точки, а разградчани имат 37. Такъв е активът и на ЦСКА 1948. 

Левски ще срещне Лудогорец и на четвъртфинал в турнира за Купата на България. 

В редовния сезон на първенството пък имат мач в 24-ия кръг, който трябва да се изиграе в началото на март. 

