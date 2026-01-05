bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Ладислав Цветков

Нешка Робева - една от големите икони на българската и световна художествена гимнастика, с емоционален пост в социалните мрежи.

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев, който ни напусна на 3 януари на 80-годишна възраст. Поклонението започва в 10 ч. на Националния стадион "Васил Левски". 

Наскоро си взехме последно сбогом и с двукратния олимпийски шампион по борба Боян Радев, а кончината на тези велики спортисти разтърси голямата ни шампионка в художествената гимнастика. Тя си спомни и за Жулиета Шишманова, поставила основите на художествената гимнастика у нас и по света. 

"Отива си нашето поколение"

"Отива си едно поколение…

Съвсем скоро изпратихме Боян.

Днес изпращаме Пената.

Димитър Пенев! Онзи благ човек треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време разделно.

Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: “Българи Юнаци“ България, България, България!“ Развявайки трибагреника!

Преди немного време, изпратихме Абаджията. Великият!

Отива си, изпращаме нашето поколение…

Родени малко преди или след, най-страшната за човечеството, война.

Поколение, което не се ползваше от никакви имена и привилегии, което не знаеше нищо друго, освен че е призвано да работи! Да работи и изгражда една рухнала и смазана следвоенна държава - България! И да я прославя!

И те работеха деца от градчета, села и паланки, от работническите квартали и учеха и вярваха, че са и те ще бъдат героите, които ще прославят Родината.

Каква по-голяма привилегия от тази?!

Днес е поклонението пред един от тях Пената. Ще му отдадем своята почит… и.... ще забравим. Както стотици преди него.

Лек да е пътят му към съзвездието на големите Българи, от поколението без име...

Но днес, ако не си беше тръгнала толкова рано, една друга голяма Жулиета Шишманова, щеше да навърши 90г?!

Жули от Несебър?!…

Жулиета Шишманова основоположничката на българската и световна художествена гимнастика.

Жулиета, която разбиваше догми. Налагаше стил! Прославяше България.

Която вярваше и ни учеше, че няма малки и големи нации, малки и големи народи, няма невъзможни неща пред устремения към върховете Човек.

На днешния ден да отдадем почитта си и към нея. Докато историята не е съвсем изтрита, забравена или окипазена

Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име - Българи!", написа Нешка Робева.

