ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Настъпи денят, който никой не чакаше. Днес България се сбогува с Димитър Пенев. Тръгна си тихо на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Да, няма го вече сърцето на българския футбол... Води националния отбор с любов и превърна мечтата на цяла България в бронз от световното първенство през 1994 г. Искаше всички да знаят, че истинската сила е в обичта към играта и хората около теб. Че накрая все пак доброто побеждава...

Днес името му продължава да гори в сърцата на всички, които вярват, че чудесата са възможни.

Поклонението

Поклонението пред великия Стратег ще започне в 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Церемонията ще се състои на пистата пред Сектор "А", а централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове с него.

