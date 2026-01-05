bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Поклонението започва в 10:00 ч., следете с нас всички отзиви и коментари от Националния стадион „Васил Левски“

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Настъпи денят, който никой не чакаше. Днес България се сбогува с Димитър Пенев. Тръгна си тихо на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Да, няма го вече сърцето на българския футбол... Води националния отбор с любов и превърна мечтата на цяла България в бронз от световното първенство през 1994 г. Искаше всички да знаят, че истинската сила е в обичта към играта и хората около теб. Че накрая все пак доброто побеждава...

Днес името му продължава да гори в сърцата на всички, които вярват, че чудесата са възможни.

Поклонението

Поклонението пред великия Стратег ще започне в 10:00 ч. на Националния стадион Васил Левски“.

Церемонията ще се състои на пистата пред Сектор "А", а централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове с него.

Следете с нашите екипи всички отзиви и коментари от Националния стадион „Васил Левски".

05.01.2026 11:33:44

Няма такава мъка: Христо Стоичков е неутешим

Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

05.01.2026 11:14:40

Много е тежко! Не знам как ще го преживея!, каза емблематичният домакин на ЦСКА

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

05.01.2026 10:49:46

Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи!

Димитър Пенев е белязал живота на всеки, до когото се е докоснал. Заветите на Стратега от Мировяне ще се пазят от неговите момчета дълго след днешния тъжен ден на сбогуване.

Йордан Лечков е едно от неговите момчета. От тези, които се превърнаха в герои на световното първенство в САЩ под наставленията на Пената.

05.01.2026 10:48:36

Няма по-искрени сълзи от тези на момчетата на Димитър Пенев!

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

05.01.2026 10:48:36

Няма по-искрени сълзи от тези на момчетата на Димитър Пенев!

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

05.01.2026 10:30:15

Мартин Петров: Благодаря ти, Старши!

05.01.2026 10:21:18

Пламен Николов за Димитър Пенев

"Какво нещо е съдбата - тогава (след САЩ 94) стадионът беше пълен, сега очаквам много хора да изпратят архитекта, който беше отговорен за този успех", каза вратарят на Златното ни поколение.

 

05.01.2026 10:20:42

Емил Костадинов

05.01.2026 10:16:41

Бербатов за първата му среща с Димитър Пенев

"Бях на 18 години, отидох на базата в "Панчарево". Старшията идва към мен, а спомените от САЩ 94 бяха толкова силни, че мислех, че идва Господ към мен"

Бербатов за Димитър Пенев: Все едно Господ идваше към мен! (ВИДЕО)

05.01.2026 10:08:19

Бончо Генчев: Пенев не се притесняваше да бръкне в самия огън!

Замина си един прекрасен човек. Каквото и да кажем наистина е малко за този човек, категоричен бе Бончо Генчев.

България загуби великия Димитър Пенев - велик, не само във футболно, но и в човешко отношение. Днес всички скърбим за загубата, а неговите момчето, тези, на които е дал път във футбола, си спомнят с усмивка, но и много тъга за своя Стратег.

 

05.01.2026 09:52:23

ЦСКА пое цялата организация по поклонението

ЦСКА е поел цялата организация на поклонението пред Пенев

05.01.2026 09:37:44

Христо Стоичков

Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

05.01.2026 09:24:11

Поклонението ще е на пистата

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде на пистата на националния стадион "Васил Левски". Вратите му ще бъдат отворени за всички, които искат да се сбогуват със Стратега в 10:00 ч. 

Желаещите ще могат да влизат през вход 26, а изходът - през вход 1. 

Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.

05.01.2026 08:49:07

Румен Радев:

Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол. Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на Локомотив“ (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със славната Пенева чета“. Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.

С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.

Светла памет!

05.01.2026 08:39:03

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!

 

 

04.01.2026 21:26:24

Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?

Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?

04.01.2026 21:25:58

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

04.01.2026 21:25:38

Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

04.01.2026 21:22:52

Припомнете си: Бисерите на Пената!

Припомнете си: Бисерите на Пената!

04.01.2026 21:22:32

„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

04.01.2026 21:22:13

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

04.01.2026 21:21:51

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

04.01.2026 21:21:30

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

04.01.2026 21:21:04

„Маестро, преподавай в по-добрия свят“

„Маестро, преподавай в по-добрия свят“

04.01.2026 21:20:42

Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

04.01.2026 21:20:17

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва "Димитър Пенев"

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва

04.01.2026 21:19:55

"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)

 

Тагове:

България btv траур писта поклонение димитър пенев сектор а Истории със сърце Националния стадион Васил Левски последни мигове

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)
Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)
Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи! (ВИДЕО)

Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи! (ВИДЕО)
Бербатов за Димитър Пенев: Все едно Господ идваше към мен! (ВИДЕО)

Бербатов за Димитър Пенев: Все едно Господ идваше към мен! (ВИДЕО)
Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Последни новини

Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)
Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи! (ВИДЕО)

Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи! (ВИДЕО)
Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)
Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV