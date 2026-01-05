ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Настъпи денят, който никой не чакаше. Днес България се сбогува с Димитър Пенев. Тръгна си тихо на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.
Да, няма го вече сърцето на българския футбол... Води националния отбор с любов и превърна мечтата на цяла България в бронз от световното първенство през 1994 г. Искаше всички да знаят, че истинската сила е в обичта към играта и хората около теб. Че накрая все пак доброто побеждава...
Днес името му продължава да гори в сърцата на всички, които вярват, че чудесата са възможни.
Поклонението
Поклонението пред великия Стратег ще започне в 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Церемонията ще се състои на пистата пред Сектор "А", а централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове с него.
05.01.2026 11:33:44
Няма такава мъка: Христо Стоичков е неутешим
05.01.2026 11:14:40
Много е тежко! Не знам как ще го преживея!, каза емблематичният домакин на ЦСКА
05.01.2026 10:49:46
Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи!
Димитър Пенев е белязал живота на всеки, до когото се е докоснал. Заветите на Стратега от Мировяне ще се пазят от неговите момчета дълго след днешния тъжен ден на сбогуване.
Йордан Лечков е едно от неговите момчета. От тези, които се превърнаха в герои на световното първенство в САЩ под наставленията на Пената.
05.01.2026 10:48:36
Няма по-искрени сълзи от тези на момчетата на Димитър Пенев!
05.01.2026 10:48:36
05.01.2026 10:30:15
Мартин Петров: Благодаря ти, Старши!
05.01.2026 10:21:18
Пламен Николов за Димитър Пенев
"Какво нещо е съдбата - тогава (след САЩ 94) стадионът беше пълен, сега очаквам много хора да изпратят архитекта, който беше отговорен за този успех", каза вратарят на Златното ни поколение.
05.01.2026 10:16:41
Бербатов за първата му среща с Димитър Пенев
"Бях на 18 години, отидох на базата в "Панчарево". Старшията идва към мен, а спомените от САЩ 94 бяха толкова силни, че мислех, че идва Господ към мен"
05.01.2026 10:08:19
Бончо Генчев: Пенев не се притесняваше да бръкне в самия огън!
Замина си един прекрасен човек. Каквото и да кажем наистина е малко за този човек, категоричен бе Бончо Генчев.
България загуби великия Димитър Пенев - велик, не само във футболно, но и в човешко отношение. Днес всички скърбим за загубата, а неговите момчето, тези, на които е дал път във футбола, си спомнят с усмивка, но и много тъга за своя Стратег.
05.01.2026 09:52:23
ЦСКА пое цялата организация по поклонението
05.01.2026 09:24:11
Поклонението ще е на пистата
Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде на пистата на националния стадион "Васил Левски". Вратите му ще бъдат отворени за всички, които искат да се сбогуват със Стратега в 10:00 ч.
Желаещите ще могат да влизат през вход 26, а изходът - през вход 1.
Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.
05.01.2026 08:49:07
Румен Радев:
Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол. Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на „Локомотив“ (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.
В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“. Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.
С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.
Светла памет!
05.01.2026 08:39:03
Нешка Робева скърби: Отива си нашето поколение!
04.01.2026 21:26:24
