Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

Огромна трагедия за феновете на Левски! Втори техен привърженик загина на фронта в Украйна.
За това съобщиха от ултрас фракцията "София Запад" в своите канали в социалните мрежи.
Феновете не дават подробности за кончината и за личността на загиналия.
"Почивай в мир, брат! Завинаги един от нас", пишат от "София Запад" в "Инстаграм".
От публикацията във "Фейсбук" става ясно, че загиналият се казва Мишо.
"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат!", добавят там феновете.
Част от привържениците почетоха паметта на загиналия с още негови снимки.
Един от коментарите под публикацията гласи "Вече са заедно със Светльо! Слава на героите!"
В случая става дума за 31-годишния Светослав Славков, който в началото на 2024 г. загина в битката в Купянск в Украйна.
На фронта в Украйна често се срещат футболни ултраси, като голяма част от тях подкрепят Динамо Киев.
