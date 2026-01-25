bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

От София Запад съобщиха трагичната новина

Огромна трагедия за феновете на Левски! Втори техен привърженик загина на фронта в Украйна. 

За това съобщиха от ултрас фракцията "София Запад" в своите канали в социалните мрежи. 

Феновете не дават подробности за кончината и за личността на загиналия. 

"Завинаги един от нас"

"Почивай в мир, брат! Завинаги един от нас", пишат от "София Запад" в "Инстаграм". 

От публикацията във "Фейсбук" става ясно, че загиналият се казва Мишо. 

"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат!", добавят там феновете. 

Част от привържениците почетоха паметта на загиналия с още негови снимки. 

Заедно със Светльо

Един от коментарите под публикацията гласи "Вече са заедно със Светльо! Слава на героите!"

В случая става дума за 31-годишния Светослав Славков, който в началото на 2024 г. загина в битката в Купянск в Украйна. 

На фронта в Украйна често се срещат футболни ултраси, като голяма част от тях подкрепят Динамо Киев. 

футбол Украйна фронт фен загинал мишо софия-запад светослав славков

