Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

Огромна трагедия за феновете на Левски! Втори техен привърженик загина на фронта в Украйна.

За това съобщиха от ултрас фракцията "София Запад" в своите канали в социалните мрежи.

Феновете не дават подробности за кончината и за личността на загиналия.

"Завинаги един от нас"

"Почивай в мир, брат! Завинаги един от нас", пишат от "София Запад" в "Инстаграм".

От публикацията във "Фейсбук" става ясно, че загиналият се казва Мишо.

"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат!", добавят там феновете.

Част от привържениците почетоха паметта на загиналия с още негови снимки.

Снимка: Instagram

Заедно със Светльо

Един от коментарите под публикацията гласи "Вече са заедно със Светльо! Слава на героите!"

В случая става дума за 31-годишния Светослав Славков, който в началото на 2024 г. загина в битката в Купянск в Украйна.

На фронта в Украйна често се срещат футболни ултраси, като голяма част от тях подкрепят Динамо Киев.