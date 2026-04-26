„Майка ми не ядеше, за да има за мен"

Историята на футболиста на Парма Мандела Кейта, който е кръстен на Нелсън Мандела

Със спокоен поглед, в който се чете преживяното, и усмивка, която не крие нито болката, нито силата — Мандела Кейта разказва своята история.

Играчът на Парма очаква следващия мач с увереността на човек, който вече е преминал през съмненията — и ги е оставил зад себе си.

А началото не е било приказка. В дебюта си в Серия А през лятото на 2024 г. всичко се срива за минути — два жълти картона, червен картон... Мнозина побързаха да го отпишат. Но той не го направи.

„Не съм глупав, аз съм интелигентен“, си каза тогава. И избра да порасне, вместо да се предаде.

Името му не е случайно. Мандела, в чест на Нелсън Мандела. Майка му му го дава като посока. Тя е човекът, който го е изградил — със жертви, които не се забравят.

Той си спомня как тя е работила до изнемога, как понякога е оставала гладна, за да има той какво да яде.

„Семейството е на първо място“

Футболът за него е средство, а отговорът към расизма е почти шепот: „Нищо...“

В Парма той е намерил спокойствието. Град, който не бърза да съди. Отбор, който прилича на семейство. И малки радости — като топлата храна и човешката близост.

Като дете е гледал Барселона и се е възхищавал на магията на Роналдиньо. Днес носи част от тази радост в себе си — особено когато дриблира. Тогава отново е онова момче, което просто играе, защото обича.

Но зад всичко това стои нещо по-дълбоко. За него успехът не е трофей и слава.

„Успехът е, когато виждам хората около мен щастливи.“

Началото

В края на август 2024 г. Парма купи Мандела Кейта от Антверпен за 12+3 милиона евро. Сделката включва такса за препродажба от 15%.

Кейта изигра 64 мача за Антверпен, отбелязвайки един гол. 22-годишният футболист, който преди това играеше и за Льовен, има 80 участия в белгийското първенство. Той дебютира за националния отбор през 2023 г.

