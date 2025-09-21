bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Петев отговори на Неделев: Не е бил "като дух". Имаше по-добри от него (ВИДЕО)

Двамата работиха заедно в Лудогорец

Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол и бивш наставник на Лудогорец Ивайло Петев отговори на Тодор Неделев. 

Двамата работиха заедно в Разград през 2023 г., а Неделев тогава не получаваше възможност за изява. 

Когато нападателят се завърна в Ботев, той заяви в специално интервю за bTV: "Дойде Петев, с него явно беше лично. Аз си обяснявам, че явно не ме е харесвал. В началото играех при него, после, за жалост се контузих, скъсах прасец, месец и половина не играх. Като се завърнах, с други очи гледаше на мен. Въобще не ме броеше за жив! Не ме взимаше в групите за Европа, за първенството. Когато говорих с него, казваше ми, че няма проблем, но не ме взимаше. Бях като дух за него."

Ексклузивно Тодор Неделев пред bTV: Полетът на едно

Отговорът

От Обединените арабски емирства Петев даде своя отговор на твърдението пред Теодор Борисов:

"Това, което е казал, думата, което е използвал, въобще не е така. Аз, доколкото си спомням, като се върнах, той в началото играеше във всеки един мач. Дойде до една контузия в мачовете. Тогава е имало по-добри от него и поради тази причина съм предпочел някой, който е бил в по-добро състояние", заяви той и допълни категорично:

"Няма треньор в света, който да има добър футболист и да не го пуска!"

Приключението ОАЕ

Петев бе за кратко треньор в Банияс, който добави в своята впечатляваща визитка, която включва тимове от Кипър, Хърватска, Саудитска Арабия, Босна и Херцеговина, Полша и Румъния.

"Всеки един отбор тук разполага с добра материална база, поне 2-3 тренировъчни терена. Участниците в азиатската Шампионска лига Елит имат бюджети над тези на тимовете от нашето ниво и за тях трансфери от порядъка на 5-10 млн. евро не са проблем. Климатичните условия са такива, че поносими температури може да очакваме чак през декември. В момента най-доброто време за тренировка е в 6:00 сутринта, тъй като от 7:15 нататък става много влажно. Тренирали сме на 40-42 градуса, но се свиква с всичко. В кариерата ми съм се чувствал добре навсякъде, имам хубави спомени и съм оставил много приятели", заяви той.

Българският футбол

"Далеч сме от участие на големи форуми. Щастлив съм, че докато бях национален селекционер разполагах с футболисти, които играеха в по-добри отбори и първенства от сегашните. Очакванията ни към националите са големи, но понастоящем ние нямаме играчи на високо ниво. Не искам да подценявам никого, но това е реалността. Трябва да занижим очакванията, да развиваме детско-юношеския футбол и евентуално да се надяваме играчите ни да отидат в чужбина на една по-ранна възраст. Този спорт се развива всеки ден и виждаме къде са страни, които преди 10 години не бяха на нашето ниво.

Доскоро никой не очакваше нищо от Грузия, но може да видите какъв отбор направиха и къде играят техните футболисти. Трябва да акцентираме на младите, тъй като нашите деца с нищо не са по-слаби от сръбските, хърватските или останалите на Балканите. В главата на хърватските деца обаче има само една дума „работа, работа и работа“. Техният манталитет след неуспешен мач е просто да работят още повече. Такова е тяхното възпитание, а резултатите ги виждате всички", коментира бившият национален селекционер.

*Интервюто е взето преди уволнението на Ивайло Петев от Банияс.

Автор: Теодор Борисов

