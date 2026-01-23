bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
По потници и с два обрата: ЦСКА най-после победи в контрола (ВИДЕО)

Мохамед Брахими над всички при 5:2 срещу корейци в Турция

По потници и с два обрата: ЦСКА най-после победи в контрола (ВИДЕО)

От четвъртия и последен опит - ЦСКА спечели контрола от подготвителния си лагер в Турция. Червените победиха с 5:2 корейския Гангуон.

Мачът предложи два обрата. Най-напред съперникът стигна от 0:1 до 2:1, но след почивката тимът на Христо Янев най-после демонстрира ефективност в нападение. В предишните три проверки ЦСКА стигна само до едно попадение, при това от дузпа.

Впечатление направи и нещо рядко виждано в професионалния футбол. И двата отбора играха с червени фланелки, което наложи използването на потници. При това - на разменен принцип. През първото полувреме корейците сложиха сини потници, а през второто ЦСКА използва бели.

Два гола и асистенция

Кевин Додай откри резултата след асистенция на Михамед Брахими. По-късно самият Брахими се разписа два пъти, а по едно попадение добавиха Леандро Годой и Бруно Жордао.

Заради силен дъжд и буря днешният двубой беше преместен на Изток в посока Алания. Първоначалният съперник беше Нови пазар, но сръбският тим се отказа заради много контузени и болни футболисти. 

Последната контрола на ЦСКА е насрочена за 31 януари на родна цемя. Съперник ще бъде Дунав Русе. 

цска турция контрола мохамед брахими

