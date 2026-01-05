bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни, написа Ел Голеадор

Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари. Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в германска клиника.

FIFA призна Димитър Пенев за икона

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир ЧИЧО, гласи изявление във Facebook страницата на Пенев.

