Повикаха сина на Тервел Пулев в националния отбор

Най-големият син на боксьора Тервел Пулев - Калоян, получи повиквателна за юношеския национален отбор по футбол. Нападателят, който играе за третия тим на ЦСКА, е в групата от 22 играчи за предстоящите приятелски двубои със Северна Македония.

Селекционерът Атанас Рибарски планирал да покани още футболисти, но те не са били пуснати от европейските си клубове, защото мачовете не са официални. Такъв е случаят с Андрей Кръстев от италианския Сампдория.

Контролите на "лъвовете" с македонците са насрочени за 26 и 28 февруари, като ще се проведат съответно в Спортен център "Академия Пандев" в Струмица и на ст. Цар Самуил в Петрич.

Приятелските срещи са част от подготовката на "трикольорите" за евроквалификациите в края на март, когато се сблъскваме последователно с Англия, Хърватия и Испания.

Само преди два дни Калоян Пулев се превърна в герой за третия отбор на ЦСКА при успеха с 2:1 над дубъла на Славия в Трета лига. 17-годишният нападател отбеляза победното попадение четвърт час преди края, оформяйки обрата.

Списък на България U19

Вратари

Огнян Владимиров (Левски), Преслав Стоянов (Пирин Благоевград)

Полузащитници

Мартин Пейчев (Уест Хем, Англия), Радостин Стоилов (Левски), Никола Генчев (Септември), Венислав Михайлов (Септември), Стефан Крумов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш Николов (Бенфика, Португалия), Божидар Христов (Раперсвил, Швейцария)

Нападатели

Георги Ангелов (Еспаньол), Димитър Мрънков (Локомотив Пловдив), Емилиян Гогев (Славия), Кристиан Михайлов (Черно море), Калоян Пулев (ЦСКА)

 
