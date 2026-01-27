bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

&quot;Сините&quot; водят официални преговори с клуба на новия си нападател

Считаният за почти сигурен трансфер на Хуан Переа в Левски очевидно няма да се осъществи. "Сините" преговаряха усилено с нападателя на Локомотив Пловдив, който в крайна сметка ще премине в друг отбор.

Лидерът в Първа лига ще се подсили с друг голмайстор, познат с изявите си по родните терени. Това е Бертран Фурие от Септември, а информацията е на foot-africa.

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала. 

Клуб-клуб

За интереса на "сините" към Бертран стана ясно още през октомври. През последните седмици запитвания са пристигнали и от Турция.

foot-africa твърди, че Левски и Септември вече водят официални разговори, а 28-годишният футболист (188 см) също е ентусиазиран за трансфера. Договорът му със сегашния му клуб е до лятото на 2027 година.

Дотук Левски привлече само един нов футболист - Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. Треньорът Хулио Веласкес разполага само с един типичен нападател - Мустафа Сангаре. 

