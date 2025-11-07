bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Руски клубове искат трима от Левски

Ще се разделят ли “сините” със звездите си?

Руски клубове проявяват много сериозен интерес към футболисти на Левски. Това заяви мениджърът Мирчо Димитров пред колегите от "Тема Спорт". Агентът има сериозни връзки на този пазар. Ухажвани от тамошни тимове са капитанът Вендерсон Цунами, левият бек Майкон и централният нападател Мустафа Сангаре.

Цунами е желан от новака в руския елит Сочи. Той има договор с Левски до края на шампионата, като двете страни водят преговори за удължаването му. До момента Цунами винаги е бил лоялен към "сините", така че не се очаква да реши да напусне като свободен агент през лятото.

Снимка: Lap.bg

Майкон пък в момента е най-конвертируемият играч на Левски. През лятото за него имаше реална оферта от Ростов, но "сините" не я приеха. След силните мачове на бразилския бек, който в евротурнирите бе ползван и като халф, интерес към него имаше и от Западна Европа. А в последния ден на трансферния прозорец от "Герена" отхвърлиха предложение на Нант за правата му. Ръководството на клуба също води преговори за нов договор с Майкон.

През лятото Сангаре бе в трансферните планове на Пари Нижний Новгород. Сега обаче е в отлична форма. И апетити към него проявяват и по-големи клубове.

