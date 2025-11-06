bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 88: Време е за дерби! (ВИДЕО)

Новини, скандали и коментари в новия епизод на "Спортен нюзрум"

Спортен нюзрум, еп. 88: Време е за дерби! (ВИДЕО)

В събота София отново ще бъде разделена на "синьо" и "червено", защото предстои голямото дерби на България между Левски и ЦСКА. Това ще бъде основната тема в епизод 88 на "Спортен нюзрум", с водещи Петър Бакърджиев и Иво Бързаков.

Двата отбора влизат в мача с различни амбиции, но с еднакво желание да покажат кой е господарят на столицата. Атмосферата на "Васил Левски" се очаква да бъде наелектризирана, а билетите вече са почти изчерпани.

И двата тима имат какво да доказват не само на терена, но и пред собствените си привърженици.

Без метро в деня на мача Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Всичко сочи, че ни очаква едно истинско футболно зрелище, в което няма място за компромиси.

Ще говорим и за санкциите след грозните сцени в Пловдив на Локомотив и Ботев.

Гост в студиото ни ще бъде бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

И още - очаквайте последни новини от лагера на Лудогорец преди сблъсъка от Лига Европа с Ференцварош. Сблъсъкът е тази вечер от 22:00 ч. пряко в ефира на bTV Action и онлайн платформата VOYO.BG.

Гледайте "Спортен нюзрум" днес в 13:00 ч. - в YouTube на bTV Media Group, както и на btvsport.bg.

