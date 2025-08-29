Селекционерът на Испания: България много ме притеснява

Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте заяви, че се притеснява много от България.

Причината: мачът е първи за "Ла Фурия Роха" от, според него, много трудната квалификационна група за Мондиал 2026.

"Хубаво е, че всички говорят за Мондиал 2026, но имаме първо квалификации. Много ме притеснява България. Това е първият мач. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турците имат страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме върху България, която има по-непознати футболисти. Те играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си", коментира Де ла Фуенте.

"Идват много тежки квалификации. Италия пропусна две световни първенства. Ще направим стъпките, които трябва да преминем. Много е трудно да печелиш на световната титла. Финалите са, за да се играят. Можеш да играеш по-добре от съперника и да загубиш. Първо трябва да се класираме", отговори селекционерът на въпрос дали Испания е фаворит за Мондиал 2026.

В лагера на фаворита

"Всеки, който е готов да играе за националния отбор на Испания и може да бъде повикан, трябва да се раздава на 100%. Дебютантът Хесус Родригес направи страхотен сезон. И сега започна добре и е в добра форма. Най-важното е испанският футбол. Имаме по трима-четирима играчи на всяка позиция на световно ниво и изборът ми не е лесен", допълни 64-годишният специалист.

"Ламин Ямал няма нужда да си слага корона, а магическа шапка, защото е магьосник. Не е случайност, че е тук на 18 години. Тренира повече от всички, дава изключително много на терена, има изключителен талант. Няма нужда да се говори за това какви празненства прави. Когато говорим за Карлос Алкарас, трябва да се фокусираме върху многото труд, който хвърля, а не дали е отишъл на Ибиса, същото е с Ламин.", каза още Луис де ла Фуенте.

