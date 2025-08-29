bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Селекционерът на Испания: България много ме притеснява

Има по-непознати футболисти, каза Луис де ла Фуенте

Селекционерът на Испания: България много ме притеснява

Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте заяви, че се притеснява много от България.

Причината: мачът е първи за "Ла Фурия Роха" от, според него, много трудната квалификационна група за Мондиал 2026.

"Хубаво е, че всички говорят за Мондиал 2026, но имаме първо квалификации. Много ме притеснява България. Това е първият мач. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турците имат страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме върху България, която има по-непознати футболисти. Те играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си", коментира Де ла Фуенте.

"Идват много тежки квалификации. Италия пропусна две световни първенства. Ще направим стъпките, които трябва да преминем. Много е трудно да печелиш на световната титла. Финалите са, за да се играят. Можеш да играеш по-добре от съперника и да загубиш. Първо трябва да се класираме", отговори селекционерът на въпрос дали Испания е фаворит за Мондиал 2026.

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

В лагера на фаворита

"Всеки, който е готов да играе за националния отбор на Испания и може да бъде повикан, трябва да се раздава на 100%. Дебютантът Хесус Родригес направи страхотен сезон. И сега започна добре и е в добра форма. Най-важното е испанският футбол. Имаме по трима-четирима играчи на всяка позиция на световно ниво и изборът ми не е лесен", допълни 64-годишният специалист.

"Ламин Ямал няма нужда да си слага корона, а магическа шапка, защото е магьосник. Не е случайност, че е тук на 18 години. Тренира повече от всички, дава изключително много на терена, има изключителен талант. Няма нужда да се говори за това какви празненства прави. Когато говорим за Карлос Алкарас, трябва да се фокусираме върху многото труд, който хвърля, а не дали е отишъл на Ибиса, същото е с Ламин.", каза още Луис де ла Фуенте.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България Испания София мондиал квалификации непознати 2026 Луис де ла Фуенте много трудна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)
Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана
Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)
Жозе Моуриньо е уволнен!

Жозе Моуриньо е уволнен!

Последни новини

Тежки съперници, начело с Кирил Десподов, пред Лудогорец в Европа

Тежки съперници, начело с Кирил Десподов, пред Лудогорец в Европа

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

НА ЖИВО: Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?

НА ЖИВО: Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?
Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV