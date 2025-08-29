Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

България ще има трудна задача в квалификацията за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2027 г. срещу Испания.

Тимът на селекционера Луис де ла Фуенте, който стана европейски шампион преди година, идва у нас с най-доброто! Мачът е на 4 септември на националния стадион "Васил Левски"

Повиквателни за срещата са получили младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, Гави. У нас очакваме актуалния носител на "Златната топка" Родри, както и доказали се футболисти като Алваро Мората, Дани Карвахал, Марк Кукурея.

Списъкът

Ето и пълният списък с футболисти:

Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад)

Защитници: Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норман (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен)

Полузащитници: Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона)

Нападатели: Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо)

Те ще играят за Испания и срещу Турция на 7 септември.

Интересът

У нас вълнението преди срещата е огромно. Билетите се разпродават доста по-бързо, отколкото за последните мачове на "лъвовете".

Цените на пропуските също не са скромни - между 60 и 800 лв., като президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо, заяви, че са такива, защото все пак играе националният отбор.

В нашата група са още Турция и Грузия. Само първият в групата отива директно на световното първенство, а вторият ще играе на плейофи.

Българският отбор не е играл на Мондиал 1998 г. насам.

