Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови

След тежката загуба на България с 1:6 от Турция насред София, вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев коментира кризата в родния футбол. По думите му причините за нея са дълбоко системни и свързани най-вече с липсата на достатъчно български играчи, които да се състезават в най-силните първенства на Европа.

„Отдавна съм го казвал, а и анализ на УЕФА го потвърждава — докато нямаме поне петима футболисти в топ 5 първенствата на Европа, не можем да очакваме успехи. Нашите момчета просто не са готови – нито физически, нито психически“, заяви Фурнаджиев.

Къде е проблемът?

Той даде пример с факта, че дори капитанът на националния отбор не е титуляр в своя клуб ПАОК, което според него ясно показва ниското ниво на българските футболисти в момента.

Снимка: Reuters

Според вицепрезидента на БФС проблемът не е в присъствието на чужденци в Първа лига, а в липсата на условия за развитие на младите таланти.

„Децата нямат къде да тренират. В България сме стигнали до там, че сме единствената държава в Европейския съюз без изграден национален стадион“, посочи той.

Мнението на Фурнаджиев

Фурнаджиев допълни, че държавата трябва да поеме по-активна роля в подпомагането на футболните клубове, тъй като повечето от тях нямат средства дори да издържат първите си отбори, камо ли да инвестират в школи и инфраструктура.

Снимка: Reuters

„Футболът не може да се развива без сериозни пари. В Италия, например, клуб като Болоня има 20 тренировъчни терена. У нас това е немислимо. Ако искаме промяна, тя трябва да дойде с държавна помощ“, завърши Фурнаджиев.

