Жалби създадоха нова драма в щангите (СНИМКА+ВИДЕО)

Часове след избора на Асен Златев за президент на федерацията

Драмата в щангите продължава! Часове след като Асен Златев спечели президентските избори срещу досегашния ръководител - Стефан Ботев, вписването на Златев е стопирано.

Проверка на bTV показва, че срещу избора на олимпийския шампион от Москва са входирани 3 жалби, които трябва да бъдат разгледани, за да определят дали Златев е бил легитимно избран.

Той получи подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Родната звезда си тръгна доволен от извънредното общо събрание, след като неговият фаворит спечели.

Снимка: bTV

Суперталантът обаче постави ултиматум - ако изборът на Златев бъде обжалван, може да се замисли да изслуша предложения от други държави.

При обжалване

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали", каза Насар и добави:

"Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство"

„Скитникът“ от Царимир, който грабна златото в Москва (ВИДЕО)

Такъв бе призивът и на Златев след събранието - да не се входират жалби по избора, които да спират работата на федерацията, като се случи след изборите в леката атлетика, борбата и Българския олимпийски комитет.

Подкрепа

Насар ясно заяви мнението си, че начело на един от най-успешните спортове у нас трябва да бъде Златев.

"Удовлетворен съм и се надяваме оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Умишлено станах и попитах дали някой има нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме пречки. Никой не се изправи и вече оттук нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа", коментира Насар.

