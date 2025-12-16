bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА се оборудва с тайното оръжие на Леброн и Роналдо (ВИДЕО и СНИМКИ)

„Червените“ в крак с елита и технологията на спортните икони

ЦСКА направи решителна крачка към модерния футбол и стандартите на световния елит. Клубът се сдоби със свръхмодерна многоместна хипербарна камера от ново поколение технология, която отдавна е част от ежедневието на спортни икони като Леброн Джеймс и Кристиано Роналдо.

Новата система е дело на турската компания Hpotech Hyperbaric Solutions, специализирана в производството на медицинско оборудване за професионалния спорт. Камерата е проектирана специално за реалностите на футбола на най-високо ниво и позволява едновременното възстановяване на до четирима футболисти сериозно предимство в дълъг и натоварен сезон с много мачове и пътувания.

Живей като шампион

А каква е ролята на хипербарната камера за спортното дълголетие на Леброн Джеймс и Кристиано Роналдо - разказваме подробно в нашата поредица "Живей като шампион". Епизодите ви очакват ексклузивно на VOYO.bg, с откъси в ефира на предаването "Тази събота и неделя".

bTV и VOYO представят: „Живей като шампион“ (ВИДЕО)

Как работи тайното оръжие на ЦСКА?

Хипербарната кислородна терапия (HBOT) се базира на престой в среда с повишено налягане и висока концентрация на кислород. Това води до по-добро насищане на тъканите с кислород, по-бързо възстановяване на мускулите, намаляване на болките и отоците, както и до по-ефективна рехабилитация след контузии.

Камерата на ЦСКА работи при налягане от 2.0 ATA, считано за оптимално за спортни цели и ежедневна употреба. Резултатът е по-кратък възстановителен период, по-нисък риск от хронична умора и възможност футболистите да поддържат високо и постоянно ниво през целия сезон.

Технологията, на която разчитат легендите

Подобни системи отдавна са част от личния режим на най-големите звезди в световния спорт. Леброн Джеймс разполага със собствена хипербарна камера в дома си и по данни от обкръжението му прекарва около 90 минути всяка сутрин в капсула, в която вдишва чист кислород под налягане. Терапията подобрява кръвообращението, ускорява възстановяването и подпомага регенерацията на тъканите, като стимулира и циркулиращите стволови клетки ключов фактор за дълголетие в спорта.

Кристиано Роналдо също е сред големите привърженици на хипербарната терапия и от години залага на нея като част от строгия си режим за възстановяване една от тайните зад впечатляващата му физическа форма и дълголетие на върха.

Червени. Готови. Непобедими.

Камерата е издържана визуално в клубните цветове на ЦСКА, а от Hpotech Hyperbaric Solutions не скриха гордостта си от партньорството с най-успешния български клуб, подчертавайки, че са се стремили да уловят духа и силата на червената армия“.

