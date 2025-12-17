bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Проектът за нов стадион на Левски блокиран – кой е виновен?

70 млн. евро на пауза

Lap.bg

Проектът за изграждане на новия стадион „Георги Аспарухов“ е временно замразен, пише „Мач Телеграф“, като причината не е в Левски.

Клубът положи сериозни усилия за изготвяне на проект, който трябваше да превърне „Герена“ в модерно съоръжение с прогнозна стойност около 70 млн. евро. Появиха се и информации, че компанията, изготвила плановете, е готова да инвестира срещу договор за управление, а дори и за дял от акциите на клуба.

От Левски са поискали финансова гаранция

През есента се заговори, че договорът е близо до подписване, но се оказа, че Левски е поискал финансова гаранция, която не е била предоставена.

Асен Митков с първи думи след скандалния тормоз

След настояване за документално доказателство за налични средства, „сините“ са прекратили разговорите, за да избегнат риск, подобен на случая с Джо Диксън.

Снимка: Lap.bg

Допълнително се е разбрало, че сочената за инвеститор голяма европейска компания няма интерес към строителство у нас на този етап, а се фокусира върху управление на вече изградени стадиони.

