Спортен нюзрум, еп. 94: Хулио Веласкес преписва от Реал Мадрид!

Къде срещнахме треньорът и какво може да си открадне, вижте в Спортен нюзрум

Спортен нюзрум, еп. 94: Хулио Веласкес преписва от Реал Мадрид!

Ако не си навън и мокър до кости, дъждът винаги създава атмосфера за мечти! И ние ще си позволим да се възползваме от атмосферните условия в "Спортен нюзрум". 

За какво може да си мечтае треньорът на лидера в класирането у нас? 

За още точки! И за... Реал Мадрид. Така предполагаме, че изглеждат мислите на Хулио Веласкес. 

Левски като Реал

Испанецът, който бързо спечели обичта на публиката на Левски, със сигурност иска потенциала, бюджета и методиката на Реал. 

Ще ги получи ли при евентуална продажба на клуба

Снимка: bTV

Засега досегът му с Реал е присъствието му в Ботевград като зрител на мача срещу Апоел Тел Авив. Само че тук говорим за баскетбол

ЦСКА строи 

Какво се случва при "червените"? 

Христо Янев сякаш носи спокойствие и... победи. Това стига поне засега. 

Снимка: cska.bg

Фокусът остава върху стадиона, който вече има скелет и светлини

Какво още да очакваме от предстоящия футболен кръг? Говорим в новия брой на "Спортен нюзрум" от 13:00 ч. пряко на YOUTUBE канала ни!

Тагове:

левски цска реал мадрид христо янев хулио веласкес

