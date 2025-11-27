Спортен нюзрум, еп. 94: Хулио Веласкес преписва от Реал Мадрид!

Ако не си навън и мокър до кости, дъждът винаги създава атмосфера за мечти! И ние ще си позволим да се възползваме от атмосферните условия в "Спортен нюзрум".
За какво може да си мечтае треньорът на лидера в класирането у нас?
За още точки! И за... Реал Мадрид. Така предполагаме, че изглеждат мислите на Хулио Веласкес.
Испанецът, който бързо спечели обичта на публиката на Левски, със сигурност иска потенциала, бюджета и методиката на Реал.
Ще ги получи ли при евентуална продажба на клуба?
Засега досегът му с Реал е присъствието му в Ботевград като зрител на мача срещу Апоел Тел Авив. Само че тук говорим за баскетбол!
Какво се случва при "червените"?
Христо Янев сякаш носи спокойствие и... победи. Това стига поне засега.
Фокусът остава върху стадиона, който вече има скелет и светлини.
Какво още да очакваме от предстоящия футболен кръг? Говорим в новия брой на "Спортен нюзрум" от 13:00 ч. пряко на YOUTUBE канала ни!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK