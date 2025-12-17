Една снимка, която взриви интернет: Джокович срещу терорист

Синът на бившия американски президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши – предизвика буря от реакции след кървавия терористичен акт на плажа Бонди в Сидни, като безпощадно разкритикува австралийските власти и припомни унизителното отношение към Новак Джокович.

Ужасяващият инцидент се разигра по време на еврейския фестивал Ханука, когато двама нападатели откриха продължителна стрелба срещу мирни граждани. Плажът се превърна в бойно поле – писъци, паника и хаос. Полицията застреля единия терорист, а другият беше ранен.

По-късно стана ясно, че един от нападателите е пакистанецът Навид Акрам – факт, който взриви социалните мрежи.

Тръмп-младши не пропусна да удари директно в сърцето на скандала. Той сподели туит от потребителя „@catturd2“, в който са показани снимки на терориста и тенис легендата Новак Джокович с убийствен надпис:

„На един от тези двамата не му беше позволено да влезе в Австралия.“

Amazing Tweet. So sad. So true. https://t.co/ZtqQgNIXrD — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 14, 2025

Коментарът на Тръмп-младши беше кратък, но унищожителен: „Невероятно написано. Толкова тъжно. Толкова вярно.“

Намекът е повече от ясен – Австралия изгони един от най-великите спортисти в историята заради липса на ваксина срещу коронавирус, но не е успяла да спре човек, който по-късно участва в терористична атака с десетки жертви.

Броят на загиналите достигна 16 души, сред които и 10-годишно дете. Още 42-ма са хоспитализирани, включително деца и полицаи, някои от които в тежко състояние.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK