Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!

Областният управител на София Вяра Тодева прекрати обществената поръчка за ремонта на стадион „Локомотив“ заради установени съществени нарушения в процедурата, съобщиха от областната администрация.

Поръчката е с прогнозна стойност 1 053 360,15 евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.

Сред констатираните проблеми са ограничителни условия към кандидатите, които противоречат на принципа на свободната конкуренция, както и липса на яснота относно правата върху работния проект.

В администрацията е открито единствено копие на договор за дарение на проектна документация от лице, различно от проектанта, без доказателства за прехвърлени авторски права. Документът не е регистриран в деловодната система, няма посочена стойност и не фигурира в счетоводните регистри.

Установени са и клаузи, създаващи риск за държавния интерес.

Предвидени са междинни плащания до 90% от стойността на договора без ясно разписани етапи на приемане на строително-монтажните работи. В същото време гаранцията за изпълнение е определена на едва 1% при допустими до 10% по закон.

След преработване на условията процедурата ще бъде обявена повторно, така че проектът да бъде реализиран в срок до 30 юни 2027 г.

Ремонтът на стадиона започна през август 2025 г.