bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Скандал на стадион „Локомотив“: Спряха ремонта заради нередности!

1 милиона евро са &quot;замразени&quot;

Областният управител на София Вяра Тодева прекрати обществената поръчка за ремонта на стадион „Локомотив“ заради установени съществени нарушения в процедурата, съобщиха от областната администрация.

Поръчката е с прогнозна стойност 1 053 360,15 евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.

Сред констатираните проблеми са ограничителни условия към кандидатите, които противоречат на принципа на свободната конкуренция, както и липса на яснота относно правата върху работния проект.

В администрацията е открито единствено копие на договор за дарение на проектна документация от лице, различно от проектанта, без доказателства за прехвърлени авторски права. Документът не е регистриран в деловодната система, няма посочена стойност и не фигурира в счетоводните регистри.

Установени са и клаузи, създаващи риск за държавния интерес.

Предвидени са междинни плащания до 90% от стойността на договора без ясно разписани етапи на приемане на строително-монтажните работи. В същото време гаранцията за изпълнение е определена на едва 1% при допустими до 10% по закон.

След преработване на условията процедурата ще бъде обявена повторно, така че проектът да бъде реализиран в срок до 30 юни 2027 г.

Ремонтът на стадиона започна през август 2025 г.

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV