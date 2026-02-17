С отборна игра, дух и качество у всеки в състава. Така ще бъде запомнено участието на Левски на Международната футболна купа (U13) в Дубай. "Сините" завършиха трети, на фона на другите участници – Реал Мадрид, Селта, Фламенго, Аякс, Челси, Милан и още отбори с традиции.

Младите български играчи бяха на крачка от двубоя за трофея, като отстъпиха единствено на Байерн в полуфинала след дузпи.

С цялостното си представяне момчетата насочиха погледите на света към себе си и към България.

На първо място - отборът

Левски се изправи срещу 6 тима и записа престижни резултати във всеки мач. 0:0 срещу Селта и победи срещу домакините от Фурсан Хиспаниа (1:0) и срещу Ирис Спортс (6:0) в групата си. Срещу отбора от Йордания хеттрик записа Раян Костов.

В елиминациите първа жертва беше нидерландският Аякс (2:0), а дузпи бяха необходими срещу Ал Насър след 0:0 в редовното време.

Байерн обаче се оказа неопределимото препятствие. Баварците поведоха с 1:0. Константин Костов вкара на два пъти. Германците изравниха и пратиха срещата в дузпи, където надделяха с 4:2. Байерн спечели след изпълнения от бялата точка и във финала, след 0:0 в редовното време срещу испанския колос Реал Мадрид.

За съжаление организаторите не бяха предвидили медали за втория и третия.

Индивидуален приз и лагер в Ювентус, но не само

Максим Костов. Име, което прикова вниманието през последните дни. Пробивът на момчето не е никак случаен. Зад гърба си ученикът има подготовка в прочутата вратарска академия "Буфон" в Стара Загора. Благодарение на изявите си в Дубай той получи покана за лагер в академията на Ювентус. Елементите от играта му, които са направили впечатление на специалистите, са рефлексът, зрялото поведение и играта с крака.

Това обаче не е единичен успех. В първите два мача под рамката на вратата със силни изяви се отличи Виктор Илиев, който не допусна гол. Максим успя да отрази дузпа срещу Ал Насър, с която подпечата сблъсъка срещу мюнхенския гранд. Заслуга за солидното представяне на вратарите в синьо имат треньорите Калоян Дренков и Ивайло Василев.

Шампионско посрещане

На летище "Васил Левски" момчетата и щабът бяха посрещнати от родители и близки като шампиони.

"Добре се чувствам. Момчетата много се радваха и ми скандираха, когато ми дадоха приза. Всичко се постига с концентриране и много работа", сподели Костов пред камерата на bTV.

Треньорът Владимир Владимиров не криеше и за миг усмивката си. "Голяма емоция! Когато срещнахме отборите на Аякс и Байерн Мюнхен – това не мога да го опиша с думи. За момчетата това е една голяма крачка", каза той.

А следващите цели вече са начертани! На въпрос какво предстои, той погледна часовника си и каза: "След малко тренировка и утре заминаваме за Стара Загора. Няма време, отиваме да работим!".

Интерес от носител на Шампионска лига

"Направи каквото трябва, пък да става каквото ще!" Небеизвестен рефрен, който играчите на Левски са доказали в участието си. Още в Дубай. от Аякс - носител на Шампионската лига при мъжете за сезони 70/71, 71/72, 72/73 и 94/95, са проявили интерес към няколко от момчетата. Комплименти отборът е получил за играта си във всички линии. Акцент е била защитата.

Съставът от успешния поход в Близкия изток

Вратари: Максим Костов, Виктор Илиев

Защитници: Никола Георгиев, Стелиян Облаков, Калоян Костов, Веселин Ценов, Станислав Ноков, Ивайло Динев

Полузащитници: Кристиян Кръстев, Росен Газянов, Константин Костов, Раян Костов

Нападатели: Иван-Лазар Ковачев, Борис Лазаров, Мартин Маринов, Александър Георгиев