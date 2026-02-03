Следете НА ЖИВО: Левски - Лудогорец, мач за Суперкупата на България

Пролетният футбол у нас ще бъде открит от... мача за Суперкупата на България! Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг за трофея на националния стадион "Васил Левски" от 18:00 ч. днес, 3 февруари.

През миналия сезон Лудогорец спечели и титлата, и Купата на страната. Така Левски, като втори в класирането на шампионата, си осигури участие в мача.

СЛЕДЕТЕ РАЗВИТИЕТО МУ ТУК:

26' - Първа възможност и за Лудогорец, но тя завърши само с корнер, след който не последва нищо.

20' - Втора добра възможност за Левски. Бурас направи страхотен пробив, но стреля над вратата.

19' - Петър Станич от Лудогорец си заслужи жълт картон, след като съблече тениската си и демонстративно я хвърли.

Снимка: Lap.bg

8' - Първата по-сериозна възможност е за Левски. Страхотно центриране на Майкон, но Ради Кирилов не успя да завърши.

1' - Начало на мача!

Състави:

Левски

92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов (К), 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре

Треньор: Хулио Веласкес

Снимка: Lap.bg

Лудогорец

1. Серджио Падт, 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К), 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 77. Ерик Маркус, 14. Петър Станич, 77. Ерик Маркус, 9. Квадво Дуа

Треньор: Пер-Матиас Хьогмо

Снимка: Lap.bg

Превю

Лудогорец е рекордьор по спечелени Суперкупи на България. "Орлите" имат 8 във витрината си - 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.

Левски е с 3 - 2005, 2007, 2009 и ще настигне ЦСКА, ако спечели днес.

Двата тима се сблъскват в тази среща за втори път, като през 2022 г. разградчани грабнаха трофея след изпълнение на дузпи.

Снимка: Lap.bg

Този път обаче напрежението ще е по-интензивно, тъй като Левски е лидер в първенството (44 точки), а Лудогорец е сред преследвачите (37 точки). Двата тима ще се изправят един срещу друг и на четвъртфинал в турнира за Купата на България след седмица. Така че срещата за Суперкупата ще даде тон на предстоящите сблъсъци.

Лудогорец вече изигра един мач след Нова година, а с победата над Ница си осигури и участие в плейофите за осминафиналите на Лига Европа.

Снимка: Lap.bg

За Левски срещата ще е първа официална за 2026 г. Преди дни мажоритарният собственик Наско Сираков излезе с остра позиция против съдийското назначение в нея и в частност това на един от операторите на VAR системата.

