Стилиян Петров: Браво, българи юнаци!

Добре бяхме разузнали противника, написа рекордьорът по мачове за националния отбор

Стилиян Петров: Браво, българи юнаци!
Lap.bg

Рекордьорът по мачове за българския национален отбор (106) Стилиян Петров направи ироничен коментар след победа с 10:2 над Соломонови острови в Индонезия. Неравностойният двубой е част от турнира FIFA Series в Индонезия.

"Браво, българи юнаци.

Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

Успех на финала!", написа Стенли на страницата си във Фейсбук.

Петров беше част от щаба на Димитър Бербатов в предизборната битка преди последния конгрес на БФС. Тогава за президент беше избран Георги Иванов-Гонзо.

