Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)

Камата си припомни паметен мач от 1987 г.

Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)

Родната футболна легенда Христо Стоичков отбеляза 38 години от дебюта си с националната фланелка.

Камата се върна към спомените от 23 септември 1987 г., когато "лъвовете" побеждават с 2:0 Белгия в европейска квалификация в София.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. посвети емоционални думи на паметния двубой.

В края на публикацията си в социалните мрежи Стоичков се пошегува с бившия си съотборник и настоящ мажоритарен собственик на Левски - Наско Сираков, който откри резултата срещу "червените дяволи". Тогава "синият" любимец вкара с глава след центриране на Стоичков, а Лъчезар Танев сложи точка на спора със страхотно попадение.

Незабравим мач

"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта. Дебютирах с националната фланелка на България. С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка. Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове. България победи с 2:0"

"Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината. Фланелката тежи. Но тя е и крила. Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха.", написа Стоичков.

България Христо Стоичков лъчезар танев белгия екип наско сираков златната топка дебют думи фланелка емоционални 1994 камата 1987 паметен нациоанелен отбор

