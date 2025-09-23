Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)

Родната футболна легенда Христо Стоичков отбеляза 38 години от дебюта си с националната фланелка.

Камата се върна към спомените от 23 септември 1987 г., когато "лъвовете" побеждават с 2:0 Белгия в европейска квалификация в София.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. посвети емоционални думи на паметния двубой.

В края на публикацията си в социалните мрежи Стоичков се пошегува с бившия си съотборник и настоящ мажоритарен собственик на Левски - Наско Сираков, който откри резултата срещу "червените дяволи". Тогава "синият" любимец вкара с глава след центриране на Стоичков, а Лъчезар Танев сложи точка на спора със страхотно попадение.

View this post on Instagram A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial)

Незабравим мач

"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта. Дебютирах с националната фланелка на България. С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка. Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове. България победи с 2:0"

"Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината. Фланелката тежи. Но тя е и крила. Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха.", написа Стоичков.

