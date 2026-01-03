bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Започва новият сезон

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн
Reuters

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира в Бризбейн (Австралия). Това ще бъде първи мач през сезона за българина.

Квалификациите са през уикенда, а първият мач на Димитров ще бъде в понеделник или вторник.

При победа на старта, във втория кръг хасковлията може да играе срещу номер 5 в основната схема Денис Шаповалов. В Бризбейн канадецът също ще стартира срещу тенисист, преминал през квалификациите.

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Двукратен шампион

Григор Димитров е двукратен шампион в Бризбейн. Той спечели титлата през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон достигна до полуфиналите.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на "Уимбълдън". Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на Мастърса в Париж, но впоследствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров се свлече до 44-о място в световната ранглиста.

Тагове:

тенис григор димитров жребий бризбейн квалификант

