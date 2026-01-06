Турски тимове искат защитник на Левски

Левски може да се раздели с един от основните си футболисти. Става въпрос за национала Кристиан Димитров, който е получил сериозна оферта от клуб от турската Суперлига.

Централният защитник бе близо до подновяване на договора си със "сините", след като между двете страни останаха за уточняване единствено дребни детайли. Развитието около турския интерес обаче може да обърка плановете и договорът с Левски така и да не бъде подписан.

Трансфер в Турция

По информация на "Мач Телеграф", Димитров е попаднал в полезрението на отбор от Истанбул. Възможните варианти са Еюпспор, Фатих Карагюмрюк и Касъмпаша - тимове, които водят тежка битка за оцеляване в елита и са готови да инвестират сериозно в нови попълнения през зимата.

Снимка: Lap.bg

Предложените финансови условия са значително по-добри от това, което защитникът може да получи на "Герена", въпреки че вече е договорил увеличение на заплатата си с Левски. Единственият сериозен фактор, който го кара да се замисли, е неясното бъдеще на евентуалния му нов клуб в турската Суперлига.

Кристиан Димитров разполага с време за вземане на окончателно решение, тъй като трансферният прозорец в Турция затваря чак на 6 февруари. Според запознати бранителят отдавна обмисля трансфер в чужбина.

Днес Левски заминава за зимния си лагер в Турция.

