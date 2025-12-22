Уменията на вратаря на ЦСКА му спечелиха... бъдеща съпруга(ВИДЕО)

Основният вратар на ЦСКА Фьодор Лапоухов се реши на една от най-важните крачки в живота си!

Стражът от Беларус вече е сгоден, след като дългогодишната му приятелка Валерия каза "Да!" на романтичното му предложение.

В Париж стражът направи изключително романтично предложение на красавицата, която бързо склони да стане госпожа Лапоухова.

Ловък

Двойката е от няколко дни в Париж, а Лапоухов носи със себе си пръстена с диамант навсякъде. Той успява да го скрие няколко пъти от Валерия, използвайки ловкия си вратарски инстинкт.

В крайна сметка предложението дойде на най-романтичното място в Града на любовта - пред Айфеловата кула.

Валерия пък позира с удоволствие с пръстена с диамант!

Очаквано

Двойката е заедно повече от година, като Валерия често може да бъде видяна и в София. Тя посещава мачове на ЦСКА и пламенно подкрепя своя вече годеник.

Фьодор Лапоухов пристигна при "червените" в началото на 2025 г.

Той трябваше да лекува контузия в началото на престоя си в ЦСКА, но от началото на новия сезон е предпочитан за вратарската позиция.

Лапоухов е вратар и на националния тим на Беларус. 22-годишният страж има 7 мача за тима от началото на 2025 г.

