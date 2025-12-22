bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Уменията на вратаря на ЦСКА му спечелиха... бъдеща съпруга(ВИДЕО)

Коледно щастие на Фьодор Лапоухов

Уменията на вратаря на ЦСКА му спечелиха... бъдеща съпруга(ВИДЕО)

Основният вратар на ЦСКА Фьодор Лапоухов се реши на една от най-важните крачки в живота си! 

Стражът от Беларус вече е сгоден, след като дългогодишната му приятелка Валерия каза "Да!" на романтичното му предложение. 

В Париж стражът направи изключително романтично предложение на красавицата, която бързо склони да стане госпожа Лапоухова. 

Ловък

Двойката е от няколко дни в Париж, а Лапоухов носи със себе си пръстена с диамант навсякъде. Той успява да го скрие няколко пъти от Валерия, използвайки ловкия си вратарски инстинкт. 

В крайна сметка предложението дойде на най-романтичното място в Града на любовта - пред Айфеловата кула. 

Валерия пък позира с удоволствие с пръстена с диамант

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Valeria (@_l_lapa)

Очаквано

Двойката е заедно повече от година, като Валерия често може да бъде видяна и в София. Тя посещава мачове на ЦСКА и пламенно подкрепя своя вече годеник. 

Фьодор Лапоухов пристигна при "червените" в началото на 2025 г. 

Той трябваше да лекува контузия в началото на престоя си в ЦСКА, но от началото на новия сезон е предпочитан за вратарската позиция. 

Лапоухов е вратар и на националния тим на Беларус. 22-годишният страж има 7 мача за тима от началото на 2025 г. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

париж годеж цска валерия вратар Фьодор Лапоухов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)
България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев

България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев
Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!
Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Последни новини

„Когато спрях със спорта и се прибрах, дъщеря ми вече беше на 6“

„Когато спрях със спорта и се прибрах, дъщеря ми вече беше на 6“
„Избра по-лекия път“: Аврамчев разкри защо Йосиф Миладинов е аут

„Избра по-лекия път“: Аврамчев разкри защо Йосиф Миладинов е аут
Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)
България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев

България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV