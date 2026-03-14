Баскетбол

5 от 5! "Лъвиците" отнесоха и Украйна в евроквалификациите (ВИДЕО)

Тимът на Таня Гатева спечели групата си

Женският национален отбор на България по баскетбол постигна пета поредна победа в евроквалификациите! "Лъвиците" спечелиха с 81:66 срещу Украйна в Пловдив и няма как да бъдат свалени от върха в група 5 от първия етап на пресявките.

Най-резултатна за България с 24 точки стана капитанът Борислава Христова, 21 добави натурализираната американка Кайла Хилсман, а 15 реализира Карина Константинова.

За Украйна над всички с 24 точки беше Алина Ягупова.

В последния си мач - на 17 март (вторник) от 18 ч., тимът на Таня Гатева гостува на Черна гора. Двубоя може да гледате пряко тук, както и на онлайн платформата ни VOYO.BG. Там ще откриете и специалната ни поредица "Баскетболни дневници".



С лекота

Днес "лъвиците" започнаха отлично и водеха с 12 точки след края на откриващия период - 22:10.

Над всички за тима ни бе капитанът Борислава Христова с 10 точки. 5 имаше Гергана Иванова, с по 3 бяха Илияна Георгиева и Карина Константинова, а 1 записа натурализирана американка Кайла Хилсман, която беше избрана пред сънародничката си Стефани Костович. Последната направи дебют с "дабъл-дабъл" срещу Азербайджан в сряда.



Във втория период преднината на "лъвиците" стигна почти 20 точки, след което си размениха по тройка с украинките - Мириам Уро-Нили реализира, а Карина Константинова отговори подобаващо.

Точна стрелба от далечно разстояние на Радостина Димитрова все пак покачи разликата до 20 точки. На полувремето таблото в Колодрума показваше 48:32 след серия от 4:0 за гостите.



Точна стрелба от тройката на Константинова върна разликата на 20 точки при 61:41 в средата на третия период. Поредният кош на Христова в двубоя донесе преднина от над 20 точки за нашия тим при 63:41, а точен изстрел за 2 на Константинова оформи резултата след половин час игра в Колодрума - 69:47.

В заключителния период "лъвиците" не изпуснаха контрола. Радостина Димитрова направи резултата 77:55, а украинките реализираха след това 4 безответни точки. В самия край на мача гостите направиха загубата си малко по-почетна.

България Украйна победа квалификации Евробаскет 2027

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

