Лудогорец победи ЦСКА с 3:0 в дербито на 26-ия кръг в Първа лига. Така шампионите съкратиха аванса на Левски на върха на 6 точки преди "сините" да гостуват на закъсалия Берое.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо има 53 точки срещу 59 в актива на Левски.

Тази вечер, на Хювефарма Арена в Разград, домакините стигнаха до успеха след три груби грешки на Лумбард Делова. Квадво Дуа откри в 31', Петър Станич удвои в 42', а крайния резултат оформи резервата Руан Крус от дузпа в 71'.

Така Лудогорец удължи на 12 двубоя серията си без поражение от ЦСКА. Последното е с 0:1 на старата "Българска армия" в третия кръг от сезон 2021/2022.

Сега, в 27-ия кръг, Лудогорец гостува на Спартак Варна. Отборът на ЦСКА - четвърти с 46 точки, приема новака Добруджа.